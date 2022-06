Le bloc des Insoumis et de leurs alliés partait avec un potentiel théorique de 33,84% à Lévignac avant les élections législatives. Soit la somme des voix de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Ce paramètre a certainement joué sur le résultat des législatives au premier tour dans la localité. Son candidat a cumulé 31,73% des suffrages il y a une semaine sur le territoire. Ce qui avait tout de même permis à la Nupes de finir deuxième.

15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) bien placée à Lévignac

A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national pourrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les Républicains sécuriseraient entre 40 et 65 sièges. Il faut bien entendu tenir compte des particularismes locaux, comme par exemple à Lévignac. Le 12 juin dernier au soir du premier round de l'élection législative, les électeurs de Lévignac ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qu'ils ont gratifiée de 31,84% des bulletins de vote. Elle a devancé les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National qui récupèrent 31,73% et 15,51% des suffrages.