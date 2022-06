19:56 - Quel score pour la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon à Lezay ?

Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de la gauche sera un des paramètres de ces législatives 2022, à Lezay comme dans le reste du pays. Le candidat LFI avait obtenu 20,54% des suffrages il y a deux mois dans la commune. Les transferts des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à observer ce soir dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 4,71% et 2,1% au premier tour de l'élection présidentielle. Soit une réserve de voix de 6,81% du côté de la gauche (vote Mélenchon exclu).