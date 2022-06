Résultat des législatives à Lezoux - Election 2022 (63190) [PUBLIE]

12/06/22 21:25

Résultat des législatives 2022 à Lezoux

Le résultat des élections législatives 2022 à Lezoux est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Puy-de-Dôme

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription du Puy-de-Dôme

Le résultat du premier round de l'élection législative 2022 à Lezoux est tombé. C'est la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a amassé le plus de votes de la part des citoyens de Lezoux de la 5ème circonscription du Puy-de-Dôme. André Chassaigne a obtenu 43% des votes à l'échelle de l'agglomération. Brigitte Carletto (Rassemblement National) et Karine Legrand (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) le suivent avec 23% et 19% des suffrages. Le niveau de la participation parmi les citoyens inscrits sur les registres électoraux dans la commune à l'échelle de la 5ème circonscription du Puy-de-Dôme s'élève à 46%, ce qui représente 1 994 votants. Ce résultat ne concerne présentement que le vote de Lezoux. Les citoyens de 130 communes voisines pourraient encore faire basculer le résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Lezoux André Chassaigne Nouvelle union populaire écologique et sociale 49,13% 42,52% Brigitte Carletto Rassemblement National 19,06% 22,80% Karine Legrand Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,51% 19,47% Yves Courthaliac Les Républicains 7,98% 8,25% Jérémy Prévost Reconquête ! 2,54% 2,31% Philippe Le Pont Ecologistes 1,41% 2,25% Pascal Pointud Divers droite 1,23% 1,02% Gabrielle Capron Divers extrême gauche 1,02% 1,18% Emmanuelle Tarrerias Divers gauche 0,11% 0,20% Participation au scrutin Circonscription Lezoux Taux de participation 51,18% 46,09% Taux d'abstention 48,82% 53,91% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,43% 1,71% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74% 0,40% Nombre de votants 53 438 1 994

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Lezoux sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:09 - Quel résultat à Lezoux pour la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés ? Un des paramètres clés de ces élections législatives, en France comme à Lezoux, reste le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de gauche avait enregistré 16,83% des suffrages le 10 avril dernier sur place. Et c'est encore sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 3,17% et 1,77% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés part donc avec un potentiel théorique de 21,77% à Lezoux pour ces élections légilsatives. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Lezoux ? Les tendances nationales des dernières heures auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Lezoux ce dimanche. Mais on ne pourra ignorer les spécificités locales. La coalition de gauche soulevée par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la trêve. Dans le même temps, le Rassemblement national est venu coller les 20%. Or Marine Le Pen avait obtenu la première position lors de la présidentielle en avril à Lezoux avec 30,17% des suffrages exprimés, au premier tour. Emmanuel Macron arrivait deuxième à 26,44%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 16,83% et Éric Zemmour à 5,82%. 14:30 - À Lezoux, l'enjeu majeur de ces élections législatives 2022 reste l'abstention L'un des facteurs forts de ce scrutin législatif 2022 sera incontestablement le taux de participation à Lezoux. La hausse des prix de l'essence qui grève le budget des foyers français serait notamment en mesure d'avoir des conséquences sur les décisions que prendront les habitants de Lezoux (63190). Il y a deux mois, lors du second tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 75,2% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. La participation était de 76,83% au premier tour, ce qui représentait 3 313 personnes. En comparaison, à l'échelle du pays, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. 11:30 - À Lezoux quel était le pourcentage de l'abstention à Lezoux en 2017 ? Pour se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il faut observer les résultats des consultations politiques antérieures. Cinq ans auparavant, à l'occasion des législatives, sur les 4 041 inscrits sur les listes électorales à Lezoux, 48,97% avaient participé à l'élection au premier tour. Le taux de participation était de 46,67% au second tour. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'image des législatives de 2017 ? Pour mémoire, à l'échelle nationale en 2017, le pourcentage d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. 09:30 - Les isloirs ferment leurs portes à 18 heures à Lezoux Ces législatives sont donc lancées ! À Lezoux, il reste encore du temps pour faire son choix parmi les 9 candidats qui s'affrontent pour devenir député (soit à peu près autant que dans les autres circonscriptions en moyenne). Les 4312 inscrits de Lezoux ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 4 bureaux de vote de la ville pour prendre part au scrutin.

Législatives 2022 à Lezoux : les enjeux