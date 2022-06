Résultat de la législative à Limetz-Villez : 2e tour en direct

19/06/22 18:37

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Limetz-Villez sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Limetz-Villez. En direct 18:37 - La Nouvelle union populaire était arrivée troisième à Limetz-Villez dimanche dernier Le potentiel avant ces législatives à Limetz-Villez pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" s'élevait à 24,29% dans la commune. C'est en effet l'addition des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Ces électeurs ont pourtant représenté 19,19% des suffrages à Limetz-Villez il y a 7 jours. Ce qui avait tout de même offert la troisième position à la Nupes. 15:30 - À Limetz-Villez, la candidature Rassemblement National en première place Pour le 1er round de la législative, le 12 juin dernier, les habitants de Limetz-Villez ont plébiscité la candidature Rassemblement National à qui ils ont accordé 32,85% des suffrages. En seconde place, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtient 26,45% des votes. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale glane 19,19% des votes. D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue du deuxième tour des législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Les Républicains maintiendraient entre 40 et 65 sièges. 13:30 - La participation va-t-elle encore baisser au 2ème tour des législatives à Limetz-Villez ? Au fil des dernières élections, les 1968 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Pendant les élections législatives de 2017, sur les 1526 personnes en âge de voter à Limetz-Villez, 45,09% s'étaient rendues aux urnes au premier tour, à comparer avec une participation de 35,65% pour le deuxième tour. Choisir son futur député n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 19 juin ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur au second round des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à midi et seulement 35,33% à 17 h. 10:30 - A quelle heure se terminent les législatives à Limetz-Villez ? Pour ce second tour des législatives 2022, la métropole de Limetz-Villez s'est vue attribuer une dérogation de 2 heures prolongeant, comme au premier tour, la fermeture des bureaux de vote à 20 heures contre 18h. Un décalage bienvenu pour les habitants qui auraient du mal à se prononcer sur les finalistes de la seule circonscription qui recouvre le territoire.

Résultats des législatives 2022 à Limetz-Villez - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Limetz-Villez aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 9ème circonscription des Yvelines

Tête de liste Liste Laurent Morin Rassemblement National Bruno Millienne Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Limetz-Villez - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Limetz-Villez

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 9ème circonscription des Yvelines

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Limetz-Villez Bruno Millienne (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,34% 26,45% Laurent Morin (Ballotage) Rassemblement National 22,45% 32,85% Victor Pailhac Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,25% 19,19% Pauline Winocour Lefevre Les Républicains 10,22% 6,69% Christophe Le Hot Reconquête ! 5,44% 4,07% Magà Ettori Ecologistes 3,27% 2,03% Babette de Rozieres Divers droite 2,91% 3,78% Fatma Lamir Divers 2,82% 0,73% Aïda Czap Ecologistes 1,80% 1,89% Philippe Gommard Divers extrême gauche 0,95% 2,18% Rachid Zerouali Divers droite 0,81% 0,15% Dominique Martin Divers extrême gauche 0,48% 0,00% Aïcha Ihia Divers 0,24% 0,00% Marion Sabine Levrard Divers 0,02% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Limetz-Villez Taux de participation 47,06% 44,63% Taux d'abstention 52,94% 55,37% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,66% 1,85% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48% 0,28% Nombre de votants 43 747 703

Le résultat de l' élection législative 2022 à Limetz-Villez est publié. Dans la commune, Laurent Morin a recueilli 33% des voix. Il arrive devant Bruno Millienne (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Victor Pailhac (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui ramassent dans l'ordre 26% et 19% des suffrages. Ce résultat ne concerne présentement que le vote de Limetz-Villez. Les citoyens de 86 communes voisines pourraient encore faire évoluer le résultat de l'élection législative dans la 9ème circonscription des Yvelines. Le niveau de l'abstention parmi les habitants autorisés à voter dans la commune au niveau de cette circonscription électorale s'établit à 55%.

Législatives 2022 à Limetz-Villez : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales résidant à Limetz-Villez (78) seront amenés à participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale comme tous les Français. Quel candidat désigneront-ils ? Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 31,6% des votes au premier tour à Limetz-Villez, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de Hollande et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 25,6% et 17,1% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les votants de Limetz-Villez avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui conférant 52,9% des voix, cédant par conséquent 47,1% des votes à Emmanuel Macron. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils capables de s'approprier un siège de député dans cette circonscription ?