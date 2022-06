En direct

19:58 - Que peut espérer la Nupes pour ces législatives à Limetz-Villez ? Une des questions clés de ces législatives 2022, en France comme à Limetz-Villez, sera le résultat du bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche. Le député de Marseille avait obtenu 17,11% des suffrages le 10 avril dernier dans la cité. Les transferts des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à considérer ce 12 juin dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,2% et 1,04% au 1er tour de la présidentielle. Voilà qui donne une réserve de voix de 4,24% du côté des électeurs de gauche (sans compter le score de Mélenchon).

16:30 - À Limetz-Villez, des sondages aussi justes qu'en France ? Le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, à Limetz-Villez, se terminait avec, en tête, Marine Le Pen avec 31,55% des suffrages. En seconde position, se trouvait Emmanuel Macron à 25,58%, puis Jean-Luc Mélenchon à 17,11% et Éric Zemmour à 8,12%. Emmanuel Macron arrivait à en revanche près de 28% des voix à l'échelle du pays, contre un peu plus de 23% pour Marine Le Pen et un peu moins de 22% pour le leader de LFI. Les tendances nationales des derniers jours chambouleront sans doute ces équilibres lors des législatives à Limetz-Villez au 1er tour. Or l'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche a tutoyé la majorité dans les intentions de vote avant la trêve (27% contre 28% selon le dernier sondage). Dans le même temps, le RN de Marine Le Pen a passé la barre des 19%.

14:30 - La participation sera scrutée autant que les résultats des élections législatives 2022 à Limetz-Villez L'un des facteurs essentiels des élections législatives sera indiscutablement le taux de participation à Limetz-Villez. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses conséquences sur les prix du pétrole et du gaz sont notamment en mesure de détourner l'attention des habitants de Limetz-Villez de leur devoir civique. Il y a 2 mois, lors du second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 562 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 72,54% s'étaient rendus aux urnes, contre un taux de participation de 75,22% au premier tour, ce qui représentait 1 175 personnes. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record.

11:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des législatives à Limetz-Villez ? Les élections législatives mobilisent toujours moins que la présidentielle. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette commune lors des scrutins précédents ? Pendant les précédentes élections législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 64,35% au premier tour des électeurs de Limetz-Villez, à comparer avec un taux d'abstention de 54,91% au deuxième tour.