Résultat de la législative à Linars : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Linars dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:12

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Linars sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Linars. En direct 18:12 - Le bloc LFI-PS-EELV avait terminé sur la 2e marche il y a 7 jours à Linars Les inscrits de Linars avaient concédé 23,42% de leurs votes au bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche, pour le premier tour des législatives. Ce premier résultat est toutefois à évaluer au regard des voix de gauche qui pouvaient tomber dans l'escarcelle de la Nupes après l'élection présidentielle. Or dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 18,15%, 5,33%, 2,95% et 2,23% le 10 avril. Ce sont donc 28,66% d'électeurs en réalité que pouvait viser la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Linars. 15:30 - Vers une défaite pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Linars ? A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 sièges. Il convient cependant de tenir compte des habitudes électorales de chaque territoire, comme par exemple à Linars. Lors du 1er round, le 12 juin dernier, les citoyens de Linars ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à qui ils ont accordé 30,54% des bulletins de vote. Elle a coiffé au poteau les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National qui récupèrent dans l'ordre 23,42% et 17,53% des votes. 13:30 - À Linars, les chiffres de l'abstention à l'occasion du 2ème tour seront un élément décisif Au fil des dernières années, les 2109 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, à l'occasion des élections législatives, sur les 1665 personnes en âge de voter à Linars, 50,87% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, contre un taux d'abstention de 44,92% pour le second round. Le deuxième tour de scrutin de ce 19 juin affichera-t-il une nouvelle abstention record comme lors des élections législatives de 2017 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée au second round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% le midi et seulement 35,33% à 17 h. 10:30 - A quelle heure ferment les bureaux de vote de Linars ? Bienvenue sur cette page où nous allons vivre le second tour des législatives à Linars, jusqu'à ce que le résultat soit révélé. Sont alignés les finalistes qualifiés dimanche dernier et les électeurs ont de nouveau jusqu'à 18 heures pour trancher ce dimanche de 2e tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Résultats des législatives 2022 à Linars - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Linars aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de la Charente

Tête de liste Liste Sylvie Mocoeur Ensemble ! (Majorité présidentielle) Caroline Colombier Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Linars - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Linars

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription de la Charente

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Linars Caroline Colombier (Ballotage) Rassemblement National 23,05% 17,53% Sylvie Mocoeur (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,43% 30,54% Marie-Pierre Noël Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,48% 23,42% Jérôme Lambert Divers gauche 17,92% 14,14% Laurent Fouillet Divers 5,73% 1,02% Pierre Henri Guignard Les Républicains 4,21% 5,43% Aurore de Clisson Reconquête ! 2,83% 2,83% Francis Lalanne Ecologistes 2,12% 1,81% Nathalie Alloncle Droite souverainiste 1,22% 0,90% Patrick Curgali Divers extrême gauche 1,15% 0,57% Sandrine Baruch Divers centre 0,70% 0,45% Eric Tomsin Ecologistes 0,62% 1,02% Alexandre Raguet Divers extrême gauche 0,55% 0,34% Participation au scrutin Circonscription Linars Taux de participation 51,80% 56,28% Taux d'abstention 48,20% 43,72% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,22% 1,76% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,27% 1,10% Nombre de votants 47 090 910

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de l'élection législative à Linars. À Linars, les 1617 électeurs inscrits dans la 3ème circonscription de la Charente ont pris parti pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le taux de participation parmi les électeurs habilités à voter au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription législative s'établit à 56% (910 votants). A l'échelle de la ville, Sylvie Mocoeur a engrangé 31% des votes. Elle ressort devant Marie-Pierre Noël (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Caroline Colombier (Rassemblement National) qui recueillent respectivement 23% et 18% des suffrages. Le résultat définitif de l'élection législative au niveau de la 3ème circonscription de la Charente résultera du comportement de vote des électeurs des 192 autres communes qui lui sont rattachées.

Législatives 2022 à Linars : les enjeux

A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 33% des votes au premier tour à Linars, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-parlementaire européenne et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 22% et 18% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Linars gratifié de 62% des votes, cédant ainsi à Marine Le Pen 38% des voix. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président nouvellement réélu pourra-t-il faire confiance à cette localité pour avoir la majorité des députés de l'hémicycle ? Les citoyens de Linars (Charente) reprendront la direction des urnes en 2022. Ils devront contribuer à l'élection des députés qui se tiendra le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.