Résultat des législatives à Linars - Election 2022 (16730)

Le résultat des élections législatives 2022 à Linars est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Charente

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Charente

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Linars. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche la première position chez les 1617 citoyens votant dans la 3ème circonscription de la Charente et demeurant à Linars. Au sein de la ville, Sylvie Mocoeur a réuni 31% des suffrages. Elle devance Marie-Pierre Noël (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Caroline Colombier (Rassemblement National) qui recueillent respectivement 23% et 18% des votes. Le niveau de l'abstention représente 44% des citoyens habilités à se rendre aux bureaux de vote dans la commune à l'échelle de cette circonscription électorale (707 non-votants). Les électeurs des 192 autres communes rattachées à la 3ème circonscription de la Charente voteront-ils comme ceux de Linars ?

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Linars Caroline Colombier Rassemblement National 23,05% 17,53% Sylvie Mocoeur Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,43% 30,54% Marie-Pierre Noël Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,48% 23,42% Jérôme Lambert Divers gauche 17,92% 14,14% Laurent Fouillet Divers 5,73% 1,02% Pierre Henri Guignard Les Républicains 4,21% 5,43% Aurore de Clisson Reconquête ! 2,83% 2,83% Francis Lalanne Ecologistes 2,12% 1,81% Nathalie Alloncle Droite souverainiste 1,22% 0,90% Patrick Curgali Divers extrême gauche 1,15% 0,57% Sandrine Baruch Divers centre 0,70% 0,45% Eric Tomsin Ecologistes 0,62% 1,02% Alexandre Raguet Divers extrême gauche 0,55% 0,34% Participation au scrutin Circonscription Linars Taux de participation 51,80% 56,28% Taux d'abstention 48,20% 43,72% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,22% 1,76% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,27% 1,10% Nombre de votants 47 090 910

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Linars sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:33 - Quel résultat pour le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche à Linars ? Un des enjeux de ces législatives 2022, en France comme à Linars, sera le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. Le candidat de gauche avait enregistré 18,15% des suffrages lors de la présidentielle dans la localité. Et c'est encore sans compter les suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 5,33% et 2,95% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui donne une réserve de voix de 8,28% du côté des électeurs de gauche, et donc 26,43 en comptant le score de Mélenchon. 16:30 - Les enquêtes sondagières, un repère pour le résultat des législatives 2022 à Linars ? Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se réduire dans les intentions de vote jusqu'à descendre à 1 minuscule point avant la fin de campagne, devant un Rassemblement national en embuscade, au-dessus de 19%. Ces mouvements des dernières semaines rejailliront probablement sur le résultat des législatives à Linars dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Au précédent scrutin, à Linars, Emmanuel Macron avait pu se hisser à la première position au premier round de l'élection présidentielle avec 33,12% des voix, devant Marine Le Pen à 21,5%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon avec 18,15% et Éric Zemmour, quatrième à 5,73%. 14:30 - Les chiffres de la participation peuvent-ils dépasser ceux de la présidentielle à Linars ? À Linars, l'un des critères forts du scrutin législatif 2022 sera sans aucun doute le taux d'abstention. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en avril. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux mois, pour le second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 614 personnes en âge de voter au sein de la ville, 20,54% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 19,76% au premier tour. La hausse généralisée des prix qui alourdit les finances des ménages cumulée avec les craintes liées à la situation géopolitique actuelle, sont de nature à relativiser l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Linars (16730). 11:30 - Les chiffres de la participation aux législatives, un élément clé à Linars ? Les résultats des législatives 2022 sont autant espérés que le taux de participation qui est souvent trop bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2017 au niveau de l'Hexagone : la participation aux législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. Comment ont voté d'ordinaire les électeurs de cette commune lors des scrutins précédents ? Cinq années plus tôt, à l'occasion des élections législatives, le pourcentage d'abstention avait représenté 50,87% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Linars, à comparer avec un taux d'abstention de 44,92% au second round. 09:30 - Les électeurs de Linars ont jusqu'à 18 heures pour faire leur choix On vote déjà depuis plusieurs heures à Linars et il n'est pas trop tard pour remplir son devoir citoyen puisque les bureaux de vote de la cité seront ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 13 impétrants qui sont candidats dans la seule circonscription correspondant à la commune, un chiffre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions du pays.

Législatives 2022 à Linars : les enjeux

A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 33% des votes au premier tour à Linars, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-parlementaire européenne et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 22% et 18% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Linars gratifié de 62% des votes, cédant ainsi à Marine Le Pen 38% des voix. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président nouvellement réélu pourra-t-il faire confiance à cette localité pour avoir la majorité des députés de l'hémicycle ? Les citoyens de Linars (Charente) reprendront la direction des urnes en 2022. Ils devront contribuer à l'élection des députés qui se tiendra le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.