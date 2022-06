Résultat des législatives à Lisle-sur-Tarn - Election 2022 (81310) [PUBLIE]

12/06/22 21:13

Résultat des législatives 2022 à Lisle-sur-Tarn

Le résultat des élections législatives 2022 à Lisle-sur-Tarn est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Tarn

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription du Tarn

Le résultat de la législative 2022 à Lisle-sur-Tarn est connu. Pour le 1er tour des élections législatives, les 3906 citoyens de Lisle-sur-Tarn inscrits dans la 2ème circonscription du Tarn ont opté pour la représentante Nouvelle union populaire écologique et sociale. Karen Erodi a collecté 33% des voix. Elle arrive devant Marie-Christine Verdier-Jouclas (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Julien Bacou (Rassemblement National) qui décrochent dans l'ordre 29% et 23% des voix. Toutefois, le résultat de la législative dans la 2ème circonscription du Tarn peut encore basculer si les électeurs des 124 autres communes qui lui sont rattachées font des choix différents de ceux de Lisle-sur-Tarn. Le niveau de l'abstention s'établit à 42% des électeurs autorisés à se rendre aux urnes au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription, ce qui représente 1 639 non-votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Lisle-sur-Tarn Karen Erodi Nouvelle union populaire écologique et sociale 29,91% 33,45% Marie-Christine Verdier-Jouclas Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,34% 29,38% Julien Bacou Rassemblement National 23,68% 22,86% Corinne Darmani Régionaliste 4,12% 3,62% Céline Boyer Reconquête ! 4,03% 3,17% Sandrine Madesclair Divers gauche 3,70% 2,54% Fabienne Marie Lada Ecologistes 2,03% 2,08% Véronique Ponnelle Droite souverainiste 1,47% 1,18% Karl-Henri Voizard Ecologistes 1,08% 0,50% Boris Gimenez Sastre Divers extrême gauche 0,93% 0,63% Joël Encontre Régionaliste 0,71% 0,59% Pascale Cuny Divers gauche 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Lisle-sur-Tarn Taux de participation 54,73% 58,04% Taux d'abstention 45,27% 41,96% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,14% 1,72% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,09% 0,84% Nombre de votants 60 123 2 267

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Lisle-sur-Tarn sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:05 - Quel résultat pour la Nupes de Jean-Luc Mélenchon à Lisle-sur-Tarn ? Avec un score de 25,35% des suffrages au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle il y a deux mois si l'élection ne s'était basée que sur les résultats de Lisle-sur-Tarn. Et c'est sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 4,16% et 2,37% au 1er tour de l'élection présidentielle. La Nupes part donc avec un potentiel théorique de 31,88% à Lisle-sur-Tarn pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - À Lisle-sur-Tarn, des sondages aussi pertinents qu'en France ? La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à un petit point avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France), avec un Rassemblement national en embuscade, au-delà de 19%. Ces indicateurs des derniers jours auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Lisle-sur-Tarn. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Le résultat de l'élection présidentielle 2022 au premier tour, à Lisle-sur-Tarn cette fois, se terminait avec, en tête, Jean-Luc Mélenchon avec 25,35% des suffrages. Derrière, on trouvait Marine Le Pen à 23,33%, puis Emmanuel Macron à 21,22% et Jean Lassalle à 8,06%. 14:30 - L'abstention reste l'un des enjeux majeurs de ces élections législatives à Lisle-sur-Tarn Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Lisle-sur-Tarn ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en avril dernier. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 mois, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 24,13% des personnes en âge de voter dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 19,05% au premier tour. La hausse des prix de l'essence qui grève les finances des ménages est par exemple capable d'avoir un impact sur la stratégie de vote des électeurs de Lisle-sur-Tarn. 11:30 - Quels étaient les chiffres de l'abstention à Lisle-sur-Tarn en 2017 ? Plus de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012. L'observation des rendez-vous électoraux précédents permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. En 2017, à l'occasion des élections législatives, 55,74% des personnes aptes à voter à Lisle-sur-Tarn s'étaient rendues aux urnes au premier tour, contre un taux de participation de 48,05% pour le tour deux. 09:30 - On peut voter jusqu'à 18 heures à Lisle-sur-Tarn pour ces législatives 2022 Les résultats de l'élection législative 2022 à Lisle-sur-Tarn devraient être annoncés pas longtemps après la fermeture des 5 bureaux de vote, la ville ne comptant qu'une seule circonscription. Le décompte des suffrages devrait commencer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été repoussée, et dénouement devrait arriver dans les heures suivantes pour la commune d'abord, avant la circonscription.

Législatives 2022 à Lisle-sur-Tarn : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales de Lisle-sur-Tarn (81310) reprendront le chemin des isoloirs en 2022. Ils seront invités à participer aux législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait décroché 25% des votes au premier tour à Lisle-sur-Tarn, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. L'actuelle députée du Pas-de-Calais et l'ancien banquier de la Banque Rothschild avaient obtenu 23% et 21% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon ayant été éliminé au premier tour, Emmanuel Macron était, in fine, arrivé en tête du second tour en réunissant 55% des voix face à Marine Le Pen (45%). La nouvelle coalition de partis politiques de gauche remportera-t-elle la majorité des votes des administrés de cette ville à l'instar du premier tour de la présidentielle ?