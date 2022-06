Résultat de la législative à Livarot-Pays-d'Auge : en direct

12/06/22 17:19

À Livarot-Pays-d'Auge, le niveau d'abstention constituera immanquablement l'un des facteurs clés des législatives 2022. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, sur les 4 688 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 22,45% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 24,7% au premier tour. L'inflation qui alourdit les finances des foyers français, combinée avec les craintes liées au conflit entre l'Ukraine et la Russie sont de nature à priver les urnes de leurs citoyens à Livarot-Pays-d'Auge.

Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à descendre à 1 minuscule point avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête, devant un Rassemblement national très proche, juste en dessous des 20%.

Au moment de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 33,41% des suffrages au premier tour à Livarot-Pays-d'Auge. La fille du fondateur du Front National avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 27,72% et 13,64% des suffrages. Le choix des citoyens de Livarot-Pays-d'Auge était resté inchangé au second tour en faveur de Marine Le Pen (52,53% des suffrages). Emmanuel Macron avait rassemblé 47,47% des suffrages. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils en mesure de s'emparer d'un siège à l'hémicycle dans cette circonscription ? Quel candidat installeront en pole position des résultats des élections législatives en 2022 les 6 365 électeurs habitant à Livarot-Pays-d'Auge à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ?