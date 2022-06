Résultat des législatives à Loiron-Ruillé - Election 2022 (53320) [DEFINITIF]

Résultats des législatives 2022 à Loiron-Ruillé

Le résultat des élections législatives 2022 à Loiron-Ruillé est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Loiron-Ruillé.

Carte des résultats du 1er tour en Mayenne

Résultat législatives 2022 dans la 3ème circonscription de la Mayenne

Le ministère de l'Intérieur a officiellement proclamé le résultat du premier tour de l' élection législative à Loiron-Ruillé. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a encaissé le plus de votes de la part des habitants de Loiron-Ruillé votant dans la 3ème circonscription de la Mayenne. La participation s'établit à 44% des citoyens figurant dans les registres électoraux dans la commune au niveau de cette circonscription électorale, ce qui représente 915 votants. Yannick Favennec a rassemblé 51% des voix dans la localité. Marion Detais (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Annie Bell (Rassemblement National) décrochent 23% et 18% des voix. Reste à déterminer si les habitants des 98 autres communes rattachées à la 3ème circonscription de la Mayenne feront les mêmes choix que ceux de Loiron-Ruillé.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Loiron-Ruillé Yannick Favennec Ensemble ! (Majorité présidentielle) 57,13% 51,25% Marion Detais Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,33% 23,24% Annie Bell Rassemblement National 15,88% 17,57% Amélie de Grandmaison Reconquête ! 3,45% 4,08% Claudine Chartier Droite souverainiste 1,59% 2,04% Martine Amelin Divers extrême gauche 1,32% 0,68% Sonia Garnier Ecologistes 1,29% 1,13% Participation au scrutin Circonscription Loiron-Ruillé Taux de participation 47,90% 44,44% Taux d'abstention 52,10% 55,56% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,18% 2,51% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,01% 1,09% Nombre de votants 34 693 915

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Loiron-Ruillé sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:43 - Que vont trancher les supporters de gauche à Loiron-Ruillé ? Un des paramètres majeurs de ces législatives 2022, en France comme à Loiron-Ruillé, sera le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de gauche avait atteint 15,13% des suffrages il y a deux mois dans la cité. Et c'est sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 4,35% et 2,21% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un potentiel de 21,69% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" dans la commune. 16:30 - Que peuvent signifier les sondages des législatives 2022 pour Loiron-Ruillé ? La majorité et La Nupes ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à un minuscule point juste avant la période de réserve, avec un Rassemblement national en embuscade, sous les 20%. Ces mouvements des ultimes semaines rejailliront probablement sur les législatives à Loiron-Ruillé dimanche. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. Or au premier tour de la dernière présidentielle, à Loiron-Ruillé, Emmanuel Macron avait pu se hisser à la première position avec 36,95% des voix, devant Marine Le Pen à 23,38%, puis Jean-Luc Mélenchon avec 15,13% et Éric Zemmour à 4,87%. 14:30 - Le chiffre clé de ces élections législatives à Loiron-Ruillé demeure l'abstention L'un des critères importants de ces législatives sera le niveau d'abstention à Loiron-Ruillé. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 21,25% des personnes aptes à voter dans la localité avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 22,62% au premier tour. La guerre entre l'Ukraine et la Russie et ses répercussions sur les tarifs des matières premières seraient notamment en mesure de détourner les citoyens de Loiron-Ruillé (53320) des isoloirs. 11:30 - Au moment des résultats des élections législatives 2022, quels seront les pourcentages d'abstention à Loiron-Ruillé ? Les élections législatives mobilisant généralement moins que le scrutin présidentiel, cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, c’était déjà plus qu’en 2012. L'observation des rendez-vous électoraux précédents est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Il y a cinq ans, durant les législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 59,8% au premier tour des votants de Loiron-Ruillé. L'abstention était de 51,33% au deuxième tour. 09:30 - Les données clés des législatives à Loiron-Ruillé Cela fait déjà plusieurs heures qu'on vote à Loiron-Ruillé et il y a encore de la marge pour se rendre à son bureau de vote puisque les bureaux de vote de la ville restent ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 7 hommes et femmes qui sont candidats dans la seule circonscription de la commune, un nombre plutôt inférieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions de France.

Législatives 2022 à Loiron-Ruillé : les enjeux

Durant l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 37,0% des suffrages au premier tour à Loiron-Ruillé, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille du fondateur du Front National et l'ancien 3e homme de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 23,4% et 15,1% des suffrages. Le choix des électeurs de Loiron-Ruillé était resté constant au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (63,0% des voix), laissant ainsi 37,0% des suffrages à Marine Le Pen. Le président de la République aura-t-il la possibilité d'avoir une majorité de l'hémicycle au regard des votes qu'il a obtenus dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ? Quelle sera l'issue finale des élections législatives 2022 à Loiron-Ruillé ? Elles auront lieu très exactement les 12 et 19 juin prochains.