Résultat des législatives à Loupian - 2e tour élection 2022 (34140) [DEFINITIF]

19/06/22 20:26

Résultats des législatives 2022 à Loupian

Le résultat du 2e tour des élections législatives à Loupian est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat législatives 2022 dans la 4ème circonscription de l'Hérault

Résultat 2e tour

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Loupian Manon Bouquin Rassemblement National - 57,00% Sébastien Rome Nouvelle union populaire écologique et sociale - 43,00% Participation au scrutin Circonscription Loupian Taux de participation - 44,29% Taux d'abstention - 55,71% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 7,77% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 3,33% Nombre de votants - 811

L'élection législative touche à sa fin à Loupian avec la publication de son résultat par le ministère de l'Intérieur pour le 2e round. Il faut désormais patienter jusqu'en 2024 et le résultat des européennes à Loupian pour pouvoir observer l'évolution des rapports de force politiques dans la localité. Dimanche 19 juin, c'est la candidate Rassemblement National qui a rassemblé le plus de bulletins de votes auprès des 1831 électeurs de Loupian de la 4ème circonscription de l'Hérault. Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que les électeurs de Loupian. Les citoyens de 98 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de l'élection législative dans la 4ème circonscription de l'Hérault. Dans le scrutin qui l'opposait à Sébastien Rome (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Manon Bouquin a enregistré 57% des votes au sein de la localité. Quant à lui, Sébastien Rome obtient 43% des suffrages. Le taux d'abstention parmi les citoyens enregistrés dans les listes électorales de la commune pour cette circonscription électorale atteint 55.71% (soit 1020 non-votants).

Résultat 1er tour

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Loupian Sébastien Rome (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 28,06% 21,44% Manon Bouquin (Ballotage) Rassemblement National 22,71% 31,15% Jean-François Eliaou Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,87% 14,25% Jean-Pierre Pugens Parti radical de gauche 8,56% 12,61% Alexandre Arguel Reconquête ! 5,14% 5,30% Michel Garcia Divers droite 3,63% 5,55% Joseph Francis Union des Démocrates et des Indépendants 2,87% 1,51% Jean-Noël Fleury Divers droite 2,18% 1,64% Stéphane Cassarini Ecologistes 2,07% 2,65% Sébastien Giai Gianetto Ecologistes 1,07% 1,13% Roger Ducamp Droite souverainiste 1,04% 1,39% Pierre Bastide d'Izard Divers droite 0,96% 0,50% Florence Larue Divers extrême gauche 0,51% 0,76% Julie Péréa Divers gauche 0,31% 0,13% Pierre Le Romain Divers 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Loupian Taux de participation 51,29% 44,43% Taux d'abstention 48,71% 55,57% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,30% 1,47% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51% 1,11% Nombre de votants 61 126 814

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Loupian sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Loupian. En direct 18:44 - La 2e position à Loupian pour la coalition LFI-PS-EELV La coalition LFI-PS-EELV-PC pouvait espérer glaner 26,75% à Loupian avant les élections législatives. Soit l'addition des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Dans les 2 bureaux de vote de Loupian, les voix qui se sont finalement accumulées sur la Nupes le 12 juin pour la législative étaient pourtant de 21,44% il y a une semaine. Ce qui avait tout de même offert la deuxième place à la Nupes. 15:30 - La candidature Rassemblement National en première place à Loupian Le 12 juin dernier au soir du premier tour, les habitants de Loupian ont plébiscité la candidature Rassemblement National qui a engrangé 31,15% des voix. En 2e position, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale obtient 21,44% des voix. A la troisième position, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) capte 14,25% des suffrages. A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Les Républicains garderaient entre 40 et 65 sièges. 13:30 - La participation demeure l'une des données les plus attendues de ces législatives 2022 à Loupian Les études rapportent que l'abstention est toujours supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle évoluer pour le second tour des élections législatives ? A l'occasion des législatives de 2017, le taux d'abstention représentait 63,53% au sein de Loupian au premier tour, contre une abstention de 56,31% pour le second tour. Les résultats des législatives 2022 sont aussi espérés que le pourcentage d'abstention qui est toujours très élevé lors de ce type d'élection. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée au deuxième tour des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 heures et seulement 35,33% à 17 h. 10:30 - Epilogue des législatives 2022 à Loupian ce 19 juin ! Bienvenue sur cette page où nous vous proposons de vivre cette journée d'élections législatives 2022 à Loupian, jusqu'à la publication des résultats. Sont alignés les finalistes qualifiés il y a une semaine et les électeurs auront de nouveau jusqu'à 18 heures pour se prononcer ce dimanche de 2e tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Législatives 2022 à Loupian : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs habitant à Loupian (34) seront incités à contribuer à l'élection de leur député comme tous les Français. Les votants de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du RN à l'Assemblée à l'image du premier tour de la présidentielle ? A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 33% des voix au premier tour à Loupian. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 18% et 18% des suffrages. Le choix des habitants de Loupian était resté égal au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (60% des suffrages), cédant par conséquent à Emmanuel Macron 40% des votes.