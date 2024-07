Résultat des législatives 2024 à Saint-Pargoire (34230) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Au 2e tour, un score de 36,31% pour la Nupes il y a deux ans Quelle part de voix ira au Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et annoncé comme plus proche du RN dans les derniers sondages lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des votes obtenus au niveau de la France sont un premier indice. A l'issue du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 23,89% des suffrages à Saint-Pargoire. Une progression en comparaison des 22,02% de la Nupes au premier tour en 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche a dépassé ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 36,31% à l'époque.

20:58 - Une évolution impressionnante du Rassemblement national à Saint-Pargoire en 2 ans Avec un score un peu plus élevé encore qu'aux européennes, la marche du RN lors de ces élections législatives est à analyser localement. Alors qu'au niveau national, les résultats du parti de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 33% des suffrages au premier tour des législatives fin juin, soit 15 points de plus qu'aux législatives précédentes, la dynamique locale semble plus puissante encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà récupéré 22 points ici entre 2022 et 2024. A ce rythme, on peut donc penser que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le Rassemblement national en tête aux dernières législatives à Saint-Pargoire Le résultat en faveur du Rassemblement national sera ainsi l'observation majeure à l'échelle locale pour le seond tour de cette élection législative 2024. Le parti frontiste va-t-il de nouveau gagner à Saint-Pargoire, comme en 2022 ? Il y a deux ans pour les législatives, le RN tirait aussi son épingle du jeu à Saint-Pargoire. C'est en effet Manon Bouquin qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 35,79% dans la commune. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 63,69%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 36,31%.

20:05 - Quel score pour le Rassemblement national aux législatives 2024 à Saint-Pargoire ? Au soir du 1er tour de la législative dimanche 30 juin, les citoyens de Saint-Pargoire ont préféré Manon Bouquin (Rassemblement National), qui a bénéficié de 57,28% des voix. En 2e place, Sébastien Rome (Front populaire) glanait 23,89%. Ensuite, Jean-François Eliaou (Ensemble pour la République) ramassait 16,25% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Manon Bouquin glanant cette fois 41,26%, devant Sébastien Rome avec 33% et Jean-François Eliaou avec 22,56%.

19:21 - Résultats à Saint-Pargoire : quels enseignements tirer de l'abstention ? Comment votent ordinairement les électeurs de cette localité ? Le premier tour des élections législatives 2024 à Saint-Pargoire a connu un taux d'abstention de 34,58%, plus bas de 15 points que celui des dernières européennes. Pendant le scrutin européen de début juin, 49,39% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Pargoire avaient en effet refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 48,55% en 2019. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux élections européennes 2024 s'élevait à 49% lors de l'unique tour du scrutin, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - 65,42% de participation lors de la première manche des élections législatives 2024 à Saint-Pargoire L'abstention est immanquablement l'une des clés de ce scrutin législatif. Le taux d'abstention à Saint-Pargoire au 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 34,58%. Il y a 2 ans, au second tour de la dernière présidentielle, 26,56% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 22,54% au premier tour. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 56,7% au premier tour. Au second tour, 57,07% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Saint-Pargoire ? La volonté d'être enfin entendu serait de nature à inciter les électeurs de Saint-Pargoire à ne pas rester chez eux.

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saint-Pargoire À Saint-Pargoire, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influer sur les élections législatives. Dans la commune, 33% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 8,36% ont plus de 75 ans. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (29,81%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 821 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (10,37%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (10,59%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Pargoire mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 20,55% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.