En direct

21:11 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Saint-Bauzille-de-Putois comme objectif ? Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la Nupes (25,66% pour la Nupes à l'échelle de l'Hexagone en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va donner lieu à des victoires ce dimanche, pour le second tour des législatives. Le matelas de voix apparaît déjà comme conséquent à Saint-Bauzille-de-Putois. Lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Saint-Bauzille-de-Putois, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 40,78% des votes dans la commune. Un score plus important par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (35,15%). Rendez-vous dans quelques minutes pour savoir si la gauche a réussi à faire mieux ou non son score de 2022 lors du second tour, soit 56,3% à l'époque.

20:58 - Le Rassemblement national a vivement progressé à Saint-Bauzille-de-Putois en 2 ans Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de Jordan Bardella lors des législatives 2024 sera très scruté. Ce sont déjà 18 points qui ont ainsi été amassés par le RN dans la localité entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. On peut donc imaginer que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les résultats des dernières élections, un indicateur pour les législatives 2024 à Saint-Bauzille-de-Putois ? Se tourner vers le dernier scrutin législatif semble aussi une évidence au moment du rendez-vous crucial de ce second tour. Même si la démarche peut induire en erreur… Lors des dernières législatives à Saint-Bauzille-de-Putois, le RN se plaçait aussi à la deuxième place, 20,49% des votants ayant choisi son binôme, contre 35,15% pour Sébastien Rome (Nupes) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Nupes avec 56,30%. Sébastien Rome remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Quel résultat dans les urnes au 2e tour des législatives à Saint-Bauzille-de-Putois ? D'après les ultimes projections publiées d'après les résultats du premier tour, le Rassemblement national pourrait décrocher moins de 250 députés à l'issue des élections législatives. L'alliance LFI, PS, EELV, PCF pourrait remporter près de 200 sièges. Les candidats suivant toujours Emmanuel Macron garderaient une centaine de députés. Il faut bien évidemment tenir compte des particularités locales. Lors du premier round de la législative dimanche 30 juin dernier, les habitants de Saint-Bauzille-de-Putois ont placé en tête Sébastien Rome (Front populaire), à qui ils ont accordé 40,78% des votes. Un score qui lui a permis de passer devant Manon Bouquin (Rassemblement National) et Jean-François Eliaou (Ensemble pour la République) avec 38,69% et 17,88% des votants. C'est en revanche Manon Bouquin qui s'imposait, concernant le vote de la 4ème circonscription de l'Hérault, avec cette fois 41,26% devant Sébastien Rome avec 33% et Jean-François Eliaou avec 22,56%.

19:21 - Quels enseignements tirer des taux de participation à Saint-Bauzille-de-Putois ? Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des élections précédentes ? Le taux de participation au 1er tour des législatives 2024 à Saint-Bauzille-de-Putois était de 71,57%, surpassant de 13 points celui des dernières élections européennes. Au moment du scrutin européen de début juin, sur les 1 551 personnes en âge de voter à Saint-Bauzille-de-Putois, 58,99% avaient en effet participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 58,97% il y a cinq ans. Pour information, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux européennes 2024 représentait 51,49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - L'abstention reste l'enjeu majeur de ces législatives à Saint-Bauzille-de-Putois À Saint-Bauzille-de-Putois, le niveau d'abstention constitue immanquablement un critère essentiel de ce scrutin législatif 2024. L'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 à Saint-Bauzille-de-Putois était de 28,43%. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 21,39% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux d'abstention était de 24,6% au second tour. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 47,83% au premier tour et 50,5% au deuxième tour. L'inflation dans le pays est par exemple en mesure de ramener les citoyens de Saint-Bauzille-de-Putois (34190) dans les bureaux de vote.

17:29 - Le poids démographique et économique de Saint-Bauzille-de-Putois aux élections législatives Quelle influence les habitants de Saint-Bauzille-de-Putois exercent-ils sur le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 15,87% et une densité de population de 107 habitants par km², les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (71,72%) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 783 votants. Le nombre de familles monoparentales (16,4%) met en lumière des impératifs de suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (11,24%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Bauzille-de-Putois mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 27,42% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.