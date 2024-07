Résultat des législatives 2024 au Pouget (34230) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Le Nouveau Front populaire a fait monter la gauche au Pouget Combien va faire le Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et annoncé de plus en plus plus proche du Rassemblement national par les sondeurs lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des votes obtenus à l'échelle nationale sont porteurs. La réserve de voix semble déjà importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a une semaine, au Pouget, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 34,13% des votes dans la localité. Un chiffre en hausse de 3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Il faudra désormais atteindre ou dépasser 53,54% pour faire aussi bien que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - Le Rassemblement national a lourdement progressé au Pouget en 2 ans Le résultat du Rassemblement national sera le principal enseignement pour ces élections des députés 2024 au niveau local, comme dans le reste de la France. La progression du parti, qui s'élève déjà à 20 points au Pouget entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir avancé encore plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus en 2024 qu'aux élections des députés en 2022. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat lors des législatives 2022 au Pouget ? Le résultat du second tour des législatives à l'échelle locale sera en conséquence scruté avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Contrairement à l'expérience de 2022, le parti lepéniste a cette fois une possibilité nette de conquérir la ville, mais aussi et surtout la circonscription. Lors des dernières législatives au Pouget, le RN se plaçait en revanche à la seconde position sur le podium, 23,32% des habitants passés par les urnes s'étant tournés vers son binôme, contre 31,87% pour Sébastien Rome (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Nupes (53,54%). Sébastien Rome s'imposait donc finalement sur place.

20:05 - Nouvelle offensive pour le RN au Pouget ce dimanche ? Le dimanche 30 juin, les citoyens du Pouget ont placé en tête Manon Bouquin (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 43,64% des votes. Sébastien Rome (Nouveau Front populaire) et Jean-François Eliaou (Ensemble pour la République) suivaient en recevant 34,13% et 18,94% des votants. La première place était la même à l'échelle de la 4ème circonscription de l'Hérault, Manon Bouquin rassemblant cette fois 41,26%, devant Sébastien Rome avec 33% et Jean-François Eliaou avec 22,56%.

19:21 - Participation : quelle différence avec le scrutin européen au Pouget ? Comment ont voté les habitants de cette localité lors des rendez-vous électoraux passés ? Les données montrent une participation de 67,11% au premier tour des législatives 2024 au Pouget, supérieure de 14 points à celle des dernières élections européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, 53,51% des inscrits sur les listes électorales du Pouget s'étaient rendus dans l'isoloir, contre un taux de participation de 53,19% il y a cinq ans. Pour information, à l'échelle nationale, le taux de participation aux élections européennes 2024 représentait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - Au Pouget, la participation a atteint 67,11% lors de la 1ère étape des législatives L'une des clés de ce scrutin législatif est immanquablement l'étendue de la participation. Le pourcentage de participation au 1er tour des législatives 2024 au Pouget était de 67,11%. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 45,93% au premier tour. Au second tour, 44,97% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation au Pouget aujourd'hui ? Il y a deux ans, au second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 704 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 69,85% s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 73,47% au premier tour, c'est-à-dire 1 252 personnes.

17:29 - Les données démographiques du Pouget révèlent les tendances électorales Dans les rues du Pouget, le scrutin est en cours. Avec ses 2 099 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 180 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (77,45%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Les habitants, dont 24,12% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un taux de chômage de 11,36%, la commune révèle un salaire moyen mensuel net de 2090,05 euros par mois, illustrant un certain niveau de prospérité. Le Pouget manifeste la vitalité et les valeurs d'un pays en constante évolution.