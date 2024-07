Résultat des législatives 2024 à Saint-Jean-de-Fos (34150) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Une base de 54,19% pour la gauche au second tour Avec 28,06% des suffrages au niveau du pays au moment du premier round des législatives dimanche dernier, le Front populaire a fait mieux que l'union des partis de gauche il y a deux ans. Un score qui pourrait lui offrir l'opportunité de titiller le RN au second tour. La somme de voix s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Saint-Jean-de-Fos, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 35,55% des votes dans la localité. Un chiffre en hausse par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (+1 point). Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche est au niveau ou non de son résultat de 2022 lors du second tour, soit 54,19% à l'époque.

20:58 - En 2 ans, le Rassemblement national a grapillé 19 points à Saint-Jean-de-Fos Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera observé à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Ce sont déjà 19 points qui ont ainsi été arrachés par le RN au niveau de la commune entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Tout dépendra des reports de voix, mais on peut donc imaginer que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Que montrent les scores des législatives 2022 pour Saint-Jean-de-Fos ? Le nombre d'électeurs en faveur de la formation menée par Jordan Bardella ce dimanche sera ainsi un point d'observation clé à l'échelle locale pour le second tour de cette élection législative 2024. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le RN a peut-être des chances de l'emporter. Il y a deux ans, lors des législatives à Saint-Jean-de-Fos, le RN terminait en revanche à la deuxième place sur le podium, 23,6% des habitants passés par les urnes ayant voté pour son binôme, contre 34,11% pour Sébastien Rome (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale (54,19%). Sébastien Rome remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Des élections législatives qui ont souri au RN à ce stade Selon les dernières projections dévoilées entre les deux tours, l'alliance du RN et des ciottistes serait en mesure de s'assurer entre 210 et 250 députés au terme des législatives. Le Nouveau Front populaire devrait remporter entre 170 et 200 sièges. Les candidats centristes conserveraient une centaine de députés. Il faudra néanmoins prendre en compte les habitudes locales. Grâce à 42,11% des suffrages, Manon Bouquin (Rassemblement National) a pris la pôle position à Saint-Jean-de-Fos, le 30 juin au soir du premier tour des élections législatives. Un premier résultat qui lui a permis de passer devant Sébastien Rome (Union de la gauche) et Jean-François Eliaou (Ensemble pour la République) avec respectivement 35,55% et 19,36% des électeurs. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Manon Bouquin accumulant cette fois 41,26%, devant Sébastien Rome avec 33% et Jean-François Eliaou avec 22,56%.

19:21 - Saint-Jean-de-Fos : forte participation aux législatives 2024 Au fil des dernières années, les 1 773 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. À Saint-Jean-de-Fos, le pourcentage d'abstention au 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 26,74%, plus bas de 14 points que celui des dernières élections européennes. Pendant le dernier scrutin européen, 40,72% des personnes habilitées à voter à Saint-Jean-de-Fos avaient en effet refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 43,26% il y a 5 ans. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a quatre semaines. Elle atteignait 20% à 12 h et 45% à 17 heures.

18:35 - À Saint-Jean-de-Fos, le chiffre clé de ces législatives reste l'abstention Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet 2024, lors du 2e tour des élections législatives à Saint-Jean-de-Fos ? Dans la commune, le taux de participation au premier tour des législatives 2024 était de 73,26%. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la présidentielle, parmi les 1 430 personnes en âge de voter dans la commune, 73,71% avaient participé au vote, contre un taux de participation de 78,46% au premier tour, ce qui représentait 1 122 personnes. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 52,09% au premier tour. Au deuxième tour, 48,74% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Saint-Jean-de-Fos aujourd'hui ? La baisse du pouvoir d'achat pourrait faire augmenter le pourcentage de participation à Saint-Jean-de-Fos (34150).

17:29 - Les enjeux locaux de Saint-Jean-de-Fos : tour d'horizon démographique La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Saint-Jean-de-Fos contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la localité, avec près de 31% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 14,37%. En outre, le taux de familles propriétaires (70,16%) souligne le poids des questions concernant l'habitat et l'urbanisme. Le taux de familles possédant au moins une voiture (67,78%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 746 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,52%) révèle des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,41%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Saint-Jean-de-Fos mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,06% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.