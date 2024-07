Résultat des législatives 2024 aux Matelles (34270) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Au deuxième tour, un score de 57,25% pour la Nupes il y a deux ans L'électorat de gauche va-t-il rester conforme à la nouvelle alliance LFI-PS-Ecologistes-PCF lors de ce second tour des élections ou aller vers une autre candidature ? L'ensemble a glané plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. L'avance apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, aux Matelles, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 34,45% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Un chiffre en progression par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (30,96%). Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche a réussi à faire mieux ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 57,25% à l'époque.

20:58 - Le RN a nettement gagné du terrain aux Matelles en 2 ans L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus élevé en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats du RN ont atteint plus de 33% des suffrages aux législatives le 30 juin, soit environ 15 points de plus qu'aux législatives précédentes, la tendance locale semble décuplée. Le parti a en effet déjà avancé de 16 points sur place entre 2022 et 2024. Assez pour anticiper un ancrage durable du parti dans la zone, quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Aux Matelles, les résultats des dernières législatives toujours aussi parlants aujourd'hui ? Le verdict de l'expérience de 2022 semble aussi un indicateur à mettre en parallèle au moment de ce second tour du 7 juillet. Au premier tour des législatives à l'époque, Les Matelles, déjà couverte par la 4ème circonscription de l'Hérault, avait en revanche vu le binôme estampillé Nouvelle union populaire écologique et sociale s'imposer avec 30,96%, alors que le Rassemblement national, si omniprésent dans la campagne aujourd'hui, sera distancé à 15,69%. Les Matelles se tournera d'ailleurs encore vers Sébastien Rome au second tour, finalement en tête localement avec 57,25%, devant l'adversaire Rassemblement National à 42,75%.

20:05 - Le Nouveau Front populaire en pôle position aux législatives 2024 aux Matelles Avec 34,45% des suffrages, Sébastien Rome (Nouveau Front populaire) a pris la pôle position aux Matelles, le 30 juin 2024 au soir du 1er tour de la législative. En deuxième place, Manon Bouquin (Rassemblement National) recueillait 31,41%. A la 3e position, Jean-François Eliaou (Majorité présidentielle) captait 29,74% des votants. C'est en revanche Manon Bouquin qui s'imposait, sur l'ensemble de la circonscription, avec cette fois 41,26% devant Sébastien Rome avec 33% et Jean-François Eliaou avec 22,56%.

19:21 - Aux Matelles, la participation du premier tour éclipse celle du scrutin européen Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette localité, il est également indispensable d'observer les résultats des précédents scrutins électoraux. Les données montrent un pourcentage d'abstention de 20,88% au 1er tour des élections législatives 2024 aux Matelles, inférieur de 16 points à celui des dernières élections européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, parmi les 1 730 inscrits sur les listes électorales aux Matelles, 36,13% avaient en effet boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 38,92% pour le scrutin européen de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle atteignait 19,81% le midi et 45,26% à 17 h.

18:35 - La participation va-t-elle se maintenir aux Matelles lors du 2e round des législatives ? Ce 7 juillet 2024, lors du 2e tour des élections législatives aux Matelles, qu'en est-il de la participation ? Le taux de votants aux Matelles pour le premier tour des législatives 2024 s'élevait à 79,12%, dimanche dernier. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, 84,78% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient pris part au scrutin, contre une participation de 81,78% au deuxième tour, ce qui représentait 1 432 personnes. En comparaison, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,63% au premier tour et 52,77% au deuxième tour. Le désir de changement des habitants serait notamment susceptible de ramener les électeurs des Matelles dans les bureaux de vote.

17:29 - Les Matelles : enjeux locaux et perspectives électorales La composition démographique et la situation socio-économique des Matelles déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la localité, avec près de 29% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 5,71%. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 33,98%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre de familles monoparentales (16,61%) met en évidence des impératifs de suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (7,72%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (46,61%), suggèrent un niveau élevé d'instruction aux Matelles, soulignant l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.