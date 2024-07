Résultat des législatives 2024 à Saint-Gély-du-Fesc : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Saint-Gély-du-Fesc : démographie et socio-économie impactent les législatives

Dans la commune de Saint-Gély-du-Fesc, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques impactent les résultats des législatives. Avec 43,71% de population active et une densité de population de 595 hab/km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de chômage à 8,34% peut agir sur les inquiétudes des habitants quant aux politiques sur l'emploi. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 34,17%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de familles monoparentales (11,67%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,83%) indique des enjeux de sécurité du travail. Le taux d'étudiants, évalué à 7,45% à Saint-Gély-du-Fesc, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.