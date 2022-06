Résultat de la législative à Machecoul-Saint-Même : en direct

17:18 - Les enquêtes d'opinion, un révélateur pour le résultat des législatives 2022 à Machecoul-Saint-Même ?

A l'issue du dernier vote, à Machecoul-Saint-Même, Emmanuel Macron finissait en première position au 1er tour de l'élection avec 34,19% des voix, devant Marine Le Pen à 22,93%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon à 17,14% et Éric Zemmour à 5,99%. Un résultat à interpréter selon ce qui a eu lieu à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron en pôle position à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les indications nationales des ultimes semaines infléchiront probablement ces équilibres lors des législatives à Machecoul-Saint-Même, même si on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Or l'alliance LREM-Ensemble est tombée à un cheveu de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête. Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%.