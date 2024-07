Résultat des législatives 2024 à Bois-de-Céné (85710) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Bois-de-Céné, qui va raffler les 17,32% de la gauche ? Quelle part des Français votera pour le Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et donné de plus en plus plus proche du RN par les sondeurs lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des votes glanés au niveau national sont encourageants. A l'issue du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Bois-de-Céné, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 17,32% des votes dans la localité. Une hausse en comparaison des 16,51% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Le Rassemblement national n'a pas gagné d'électeurs à Bois-de-Céné ces dernières années Le résultat obtenu par la formation de Jordan Bardella au second tour sera l'enseignement majeur à l'échelle locale pour ces élections. Alors qu'on a observé un peu moins de 15 points de plus pour le RN au niveau du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Bois-de-Céné semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de terrain dans les bureaux de vote sur place. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui ont illustré cette poussée…

20:29 - Le résultat de la majorité de nouveau déterminant ce soir Au niveau local comme au niveau national, le résultat du Rassemblement national lors des législatives sera en conséquence très commenté. Mis en échec en 2022 dans la commune, le Rassemblement national pourrait cette année gagner l'élection localement. Aux législatives il y a deux ans à Bois-de-Céné, le RN terminait en revanche à la deuxième place, 25,45% des habitants passés par les urnes ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 27,10% pour Philippe Latombe (La République en Marche) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 61,65%. Philippe Latombe s'imposait donc finalement sur place.

20:05 - Nouvelle avance pour le RN à Bois-de-Céné ce dimanche ? Simon-Pierre Paulin (Union de l'extrême droite) a raflé 45,29% des suffrages à Bois-de-Céné le 30 juin 2024, pour le 1er tour de la législative. Philippe Latombe (Ensemble !) décrochait 24,78%. A la 3e place, Lucie Etonno (Front populaire) ramassait 17,32% des votants. Simon-Pierre Paulin était aussi en tête dans la 1ère circonscription de la Vendée dans son ensemble, avec cette fois 32,17%, devant Philippe Latombe avec 28,51% et Lucie Etonno avec 23,33%.

19:21 - Elections législatives 2024 à Bois-de-Céné : une participation inattendue ? Au cours des consultations démocratiques précédentes, les 2 188 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. À Bois-de-Céné, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 s'élevait à 30,11%, plus bas de 15 points que celui des dernières élections européennes. Début juin, durant le scrutin européen, parmi les 1 659 inscrits sur les listes électorales à Bois-de-Céné, 45,99% avaient en effet boudé les urnes. L'abstention était de 48,33% en 2019. En proportion, au niveau du pays, l'abstention aux européennes 2024 représentait 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - L'abstention demeure l'une des données les plus attendues de ces législatives 2024 à Bois-de-Céné À Bois-de-Céné, la participation constitue sans nul doute l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Dimanche dernier, le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 à Bois-de-Céné s'élevait à 30,11%. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la présidentielle, 24,18% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient déserté les urnes. L'abstention était de 25,65% au premier tour. En proportion, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 54,49% au premier tour et 56,46% au second tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Bois-de-Céné ? Les jeunes générations manifestent généralement une désaffection pour les élections nationales, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les législatives à Bois-de-Céné ?

17:29 - Élections législatives à Bois-de-Céné : un éclairage démographique Dans la commune de Bois-de-Céné, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 46 habitants par km² et un taux de chômage de 7,75%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (83,29%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 735 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (12,07%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,15%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Bois-de-Céné mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,22% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.