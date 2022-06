Résultat des législatives à Magalas - Election 2022 (34480) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Magalas

Le résultat des élections législatives 2022 à Magalas est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans l'Hérault

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de l'Hérault

Le résultat de l' élection législative 2022 à Magalas est désormais publié. C'est la candidature Rassemblement National qui a obtenu le plus de votes auprès des 2624 habitants de Magalas inscrits dans la 5ème circonscription de l'Hérault. Ce résultat ne concerne pour l'heure que le vote de Magalas. Les habitants de 140 communes voisines pourraient encore faire basculer le résultat de l'élection législative dans cette circonscription. A l'échelle de la localité, Stéphanie Galzy a recueilli 39% des voix. Elle arrive devant Philippe Huppé (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Pierre Polard (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui reçoivent 19% et 17% des votes. Le taux d'abstention atteint 53% des citoyens figurant dans les registres électoraux dans la commune pour la 5ème circonscription de l'Hérault, ce qui représente 1 387 non-votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Magalas Stéphanie Galzy Rassemblement National 28,13% 38,58% Pierre Polard Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,32% 16,65% Philippe Huppé Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,07% 18,63% Aurélien Manenc Parti radical de gauche 15,72% 11,13% Richard Vinuesa Reconquête ! 4,26% 5,36% Lewis Marchand Les Républicains 2,78% 2,89% William Rouanet Ecologistes 2,46% 2,14% Charles Salvaing Divers droite 2,44% 1,40% Régine Marquet Droite souverainiste 1,46% 1,65% Marie Bedu Ecologistes 0,83% 0,99% Céline Viala Ecologistes 0,43% 0,58% Véronique Chesnard Divers extrême gauche 0,09% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Magalas Taux de participation 50,64% 47,14% Taux d'abstention 49,36% 52,86% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46% 1,46% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62% 0,49% Nombre de votants 50 113 1 237

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Magalas sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:41 - Que peut espérer la coalition de LFI avec ses alliés pour ces législatives à Magalas ? Dans les 2 bureaux de vote de Magalas, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle seront probablement cruciales ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le candidat LFI avait enregistré 15,09% des suffrages en avril dernier. Il ne faut pas oublier non plus les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 3,03% et 1,29% au premier tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un point de départ de 19,41% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Magalas. 16:30 - À Magalas, des sondages tout aussi révélateurs ? La majorité présidentielle est tombé tout près de de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote vendredi soir. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, est venu coller les 20%. Ces mouvements des derniers jours auront sans doute une résonnance sur les législatives à Magalas ce dimanche. Mais on ne pourra ignorer les spécificités locales. Avec 39,82% des votes, au 1er tour à Magalas cette fois, Marine Le Pen avait gagné la première position à la dernière élection. Emmanuel Macron arrivait deuxième à 18,82%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 15,09% et Éric Zemmour à 9,19%. 14:30 - Les chiffres de l'abstention peuvent-ils battre ceux de la présidentielle à Magalas ? À Magalas, le taux d'abstention constituera incontestablement l'un des critères clés de ces élections législatives 2022. Le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine serait de nature à détourner l'attention des citoyens de Magalas du vote. Il y a 2 mois, pour le second tour de la dernière présidentielle, 22,16% des électeurs habilités dans la commune avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 21,31% au premier tour. Pour comparer, au niveau de la France, la participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017. 11:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des élections législatives 2022 à Magalas ? Les législatives mobilisent souvent beaucoup moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, déjà moins qu'en 2012. Comment votent d'habitude les électeurs de cette localité ? Il y a 5 ans, durant les élections législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 59,36% au premier tour dans la commune à Magalas, contre une abstention de 54,09% pour le second round. 09:30 - A quelle heure aura-t-on le résultat des législatives à Magalas ? Pour ces élections législatives de 2022 à Magalas, les 2 bureaux de vote (de Bureau 1 à Bureau 2) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 18 heures, pour lancer le dépouillement. Ce sont 12 candidats qui s'opposent dans l'unique circonscription couvrant la ville.

Législatives 2022 à Magalas : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 40% des votes au premier tour à Magalas. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 19% et 15% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Magalas avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui accordant 64% des voix. Emmanuel Macron avait rassemblé 36% des voix. Les administrés de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ? Quelle sera l'issue finale des législatives à Magalas (34480) ? Elles se dérouleront très exactement les 12 et 19 juin 2022.