Résultat des législatives à Magné : l'élection 2024 en direct

12:05 - Elections législatives précédentes à Magné : l'impact de la participation

L'étude des résultats des précédents scrutins électoraux permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette localité. Début juin, lors des européennes, sur les 2 310 personnes en âge de voter à Magné, 42,55% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 43,09% en 2019. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 45,51% au premier tour et seulement 45,6% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Magné pour les législatives ? Il y a 2 ans, au premier tour de la présidentielle, parmi les 2 380 personnes en âge de voter dans la localité, 18,45% étaient restées chez elles. L'abstention était de 19,92% au second tour.