Résultat des législatives à Magné - Election 2022 (79460) [PUBLIE]

12/06/22 21:17

Comment ont voté habituellement les électeurs de cette ville lors des scrutins passés ? En 2017, pendant les élections législatives, 49,48% des personnes en âge de participer à une élection à Magné avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, contre une abstention de 41,93% pour le tour deux. La proclamation des résultats des législatives 2022 est autant attendue que le taux d'abstention qui bat souvent des records lors de ce type d'élection. Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : l'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, c’était déjà plus qu’en 2012.

L'abstention sera l'une des grandes inconnues de ces élections législatives à Magné. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en avril. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, sur les 2 380 personnes en âge de voter au sein de la ville, 80,08% étaient allées voter, à comparer avec une participation de 81,55% au premier tour, ce qui représentait 1 941 personnes. Le conflit ukrainien pourrait détourner l'attention des électeurs de Magné du vote.

La majorité LREM-Ensemble a vu son résultat chuter très près de du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote avant la trêve. Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Ces tendances nationales des dernières semaines auront sans doute un écho sur les législatives à Magné. Mais impossible de faire abstraction des habitudes locales. Lors de la dernière échéance, à Magné, Emmanuel Macron avait terminé en tête de la présidentielle avec 39,67% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 19,76%. Arrivaient ensuite Marine Le Pen avec 15,9% et Yannick Jadot, quatrième avec 5,6%.

Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 19,76% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 3 bureaux de vote de Magné le dimanche 10 avril. Et c'est sans compter les suffrages du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 5,6% et 2,22% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc potentiellement obtenir 27,58% à Magné pour ce premier tour des élections législatives.

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 40% des votes au premier tour à Magné. Celui qui a signé un second bail de locataire de l'Elysée avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 20% et 16% des votes. Le choix des électeurs de Magné était resté identique au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (74% des suffrages), laissant par conséquent 26% des voix à Marine Le Pen. Les électeurs de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Quel sera le résultat des législatives 2022 à Magné ( Deux-Sèvres ) ? Elles doivent avoir lieu les 12 et 19 juin 2022.