Résultat des législatives à Malestroit : l'élection 2024 en direct

Pourcentage de participation aux élections : le cas de Malestroit

Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Pendant les dernières européennes, 43,41% des inscrits sur les listes électorales de Malestroit avaient boudé les urnes. L'abstention était de 40,38% lors des élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 41,9% au premier tour. Au second tour, 45,55% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Malestroit cette année ? Pour comparer, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52% au premier tour et 54% au second tour, plus qu'en 2017.