Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 15,04% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 2 bureaux de vote de Malestroit le dimanche 10 avril. Mais il faut encore y ajouter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 6,05% et 1,89% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un potentiel de 22,98% pour la coalition de gauche dans la commune.

16:30 - Les enquêtes d'opinion, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Malestroit ?

À Malestroit, Emmanuel Macron grimpait à la tête du vote de l'élection présidentielle 2022 avec 40,95% des voix au 1er tour, devant Marine Le Pen à 15,77%. On trouvait plus loin, avec 15,04%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 6,05%, Yannick Jadot. Au niveau national, c'est un score de 27,85% des votes qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% cette fois et le leader de LFI à 21,95%. Les mouvements nationaux des ultimes semaines changeront probablement ce tableau lors des législatives dans la ville, même si on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Et pour rappel, la Nupes s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Dans cette séquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen est venu coller les 20%.