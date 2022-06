En direct

19:44 - Sur qui vont converger les supporters de gauche à Mansle ? Dans l'unique bureau de vote de Mansle, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon en avril pour la présidentielle seront sans doute cruciales ce dimanche pour les élections législatives. Le candidat insoumis avait enregistré 17,68% des suffrages le dimanche 10 avril dans la commune. Les conversions des votes d'EELV et du PS ne sont pas non plus à négliger ce soir dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 2,63% et 2,27% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel de voix de 22,58% à Mansle pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Mansle ? Lors de la dernière élection, à Mansle, Marine Le Pen avait fini la course en tête avec 32,26% des voix, devant Emmanuel Macron à 27,24%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon, en troisième position à 17,68% et Éric Zemmour à 5,02%. Les mouvements nationaux des dernières heures changeront probablement la donne lors des législatives dans la ville ce dimanche. Et pour rappel, la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés s'est approchée de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages juste avant la période de réserve. Au même moment, le RN est passé au-dessus des 19%.

14:30 - À Mansle, quelles conséquences aura la participation sur les résultats des élections législatives ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Mansle ? La guerre entre l'Ukraine et la Russie et son impact sur les prix des matières premières seraient par exemple susceptibles de détourner l'attention des citoyens de Mansle du vote. Il y a 2 mois, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 097 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 25,89% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 22,24% au premier tour. En proportion, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - Quel était le score de l'abstention à Mansle en 2017 ? Plus de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Pour mémoire, à l'échelle nationale en 2017, le taux de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. L'observation des résultats des précédentes élections est l'occasion de cerner davantage le vote des citoyens de cette commune. En 2017, lors des législatives, 53,59% des inscrits sur les listes électorales de Mansle avaient pris part au vote au premier tour. La participation était de 47,94% pour le tour deux.