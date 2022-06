Résultat de la législative à Manziat : 2e tour en direct

18:03 - La Nupes transparente dans la commune dimanche dernier

Un des enjeux majeurs de ces législatives, en France, reste le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. À Manziat, son représentant avait cumulé 11,9% des suffrages le dimanche 12 juin. Mais ce premier résultat est cependant à mettre en perspective avec les votes de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de l'élection présidentielle. Dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 10,11%, 2,85%, 1,39% et 1,39% en avril. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés pouvait donc viser un total théorique de 15,74% à Manziat pour ces élections légilsatives.