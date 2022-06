Résultat de la législative à Marckolsheim : 2e tour en direct

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Marckolsheim sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Marckolsheim. En direct 18:10 - La Nupes était arrivée en 3e position à Marckolsheim il y a sept jours Dans les 2 bureaux de vote de Marckolsheim, les voix qui s'étaient accumulées sur la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés au premier tour de la législative seront sans doute décisives ce dimanche pour le deuxième épisode du scrutin. Le candidat insoumis avait cumulé 15,0% des suffrages il y a une semaine. Ce premier résultat est toutefois à analyser au regard des voix de gauche qui pouvaient tomber dans l'escarcelle de la Nupes après l'élection présidentielle. Sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 16,99%, 2,98%, 1,47% et 0,96% en avril. La Nupes partait donc avec un potentiel théorique de 22,4% à Marckolsheim pour ce premier tour. 15:30 - Quelle issue pour le deuxième tour des élections à Marckolsheim ? Grâce à 30,25% des voix, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Marckolsheim lors du 1er round des élections législatives le 12 juin dernier. Les candidats Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiennent dans l'ordre 29,05% et 15,0% des voix. A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 députés. De leur côté, les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 sièges. 13:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation sont attendus à Marckolsheim Plus d'un votant sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle au deuxième tour cette année ? La semaine dernière, 40,56% des personnes habilitées à voter à Marckolsheim avaient participé à l'élection. Au fil des rendez-vous électoraux précédents, les 4226 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 70,07% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient pris part à l'élection, contre une participation de 71,2% au premier tour, soit 2240 personnes. 10:30 - On vote ce 19 juin à Marckolsheim pour la 2ème étape des législatives 2022 Si vous avez encore des doutes concernant les candidats finalistes de cette seconde manche dans la circonscription de Marckolsheim, ne paniquez pas. Les bureaux de vote fermeront à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole.

Résultats des législatives 2022 à Marckolsheim - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Marckolsheim aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription du Bas-Rhin

Tête de liste Liste Charles Sitzenstuhl Ensemble ! (Majorité présidentielle) Marc Wolff Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Marckolsheim - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Marckolsheim

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription du Bas-Rhin

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Marckolsheim Charles Sitzenstuhl (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,62% 30,25% Marc Wolff (Ballotage) Rassemblement National 21,09% 29,05% Véronique Toulza Nouvelle union populaire écologique et sociale 16,05% 15,00% Olivier Sohler Union des Démocrates et des Indépendants 9,55% 5,51% Sarah Weiss Moessmer Régionaliste 8,44% 8,86% Daniel Weber Ecologistes 2,81% 2,71% Angelo Errera-Muller Divers droite 2,16% 1,28% Mélanie Abassi Reconquête ! 2,11% 3,11% Jean Pluskota Ecologistes 1,72% 0,72% Yolande Tetart Divers 1,49% 1,44% Patrick Dutter Divers extrême gauche 0,99% 1,28% Quentin Mertz Droite souverainiste 0,97% 0,80% Participation au scrutin Circonscription Marckolsheim Taux de participation 45,75% 40,56% Taux d'abstention 54,25% 59,44% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,32% 1,80% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,55% 0,16% Nombre de votants 48 576 1 278

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative 2022 à Marckolsheim. Le résultat définitif de la législative au niveau de la 5ème circonscription du Bas-Rhin dépendra des choix des électeurs des 90 autres communes qui lui sont rattachées. Dans la localité, Charles Sitzenstuhl a amassé 30% des voix. Marc Wolff (Rassemblement National) et Véronique Toulza (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent avec respectivement 29% et 15% des voix. Le taux de participation s'établit à 41% des habitants autorisés à se rendre aux isoloirs dans la commune au niveau de cette circonscription (soit 1 873 non-votants).

Législatives 2022 à Marckolsheim : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives à Marckolsheim (67390) ? Elles se dérouleront très exactement les 12 et 19 juin prochains. Durant la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 34,0% des votes au premier tour à Marckolsheim, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ancien banquier d'affaires et le fondateur de "La France Insoumise" avaient obtenu 25,0% et 17,0% des votes. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Marckolsheim avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui confiant 53,5% des voix, cédant ainsi 46,5% des suffrages à Emmanuel Macron. Les administrés de cette localité s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ?