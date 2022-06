En direct

19:42 - Qui vont retenir les électeurs de gauche à Maringues ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche reste un des enjeux de ces élections législatives, à Maringues comme dans toute la France. Cet électorat représentait 17,12% des suffrages lors de la présidentielle dans la localité. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 3,34% et 1,91% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, donne une réserve de voix de 5,25% du côté de la gauche (vote Mélenchon exclu).

16:30 - Les grandes tendances des sondages, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Maringues ? Les mouvements nationaux des dernières heures auront sans doute une résonnance à Maringues dimanche. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. La Nupes a vu son score bondir très près de la majorité présidentielle dans les intentions de vote vendredi soir (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos pour France TV). Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen s'est rapproché des 20%. Or le président-candidat avait obtenu 24,62% des voix à Maringues, lors de la dernière élection présidentielle contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du Front national se hissait à 31,11% des suffrages contre un peu plus de 23% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 17,12% (contre 22%).

14:30 - A la suite de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Maringues ? L'une des clés de ce scrutin législatif 2022 sera indiscutablement l'ampleur de la participation à Maringues. La perte de pouvoir d'achat, combinée avec les préoccupations provoquées par le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie sont notamment capables de faire avant tout gagner l'abstention à Maringues. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, 71,03% des personnes en âge de voter dans la localité s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 72,81% au premier tour, c'est-à-dire 1 502 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - À Maringues quels étaient les chiffres de la participation à Maringues en 2017 ? Au cours des dernières années, les 3 188 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Pendant les précédentes législatives, 2 044 personnes en âge de participer à une élection à Maringues s'étaient rendues aux urnes au premier tour (soit 47,5%), contre une participation de 42,34% au deuxième round. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces élections législatives ? Voici les chiffres de 2017 au niveau national : le pourcentage d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, c’était plus qu’en 2012.