Résultat des législatives à Marles-en-Brie - Election 2022 (77610) [PUBLIE]

14/06/22 16:01

Résultat des législatives 2022 à Marles-en-Brie

Le résultat des élections législatives 2022 à Marles-en-Brie est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Seine-et-Marne

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription de Seine-et-Marne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Marles-en-Brie Aymeric Durox (Ballotage) Rassemblement National 30,73% 28,30% Isabelle Perigault (Ballotage) Les Républicains 21,72% 15,28% Mathieu Garnier Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,24% 20,83% Jean-Philippe Delvaux Ensemble ! (Majorité présidentielle) 16,77% 23,44% Frederic Venant Reconquête ! 4,31% 4,69% Gabrielle Huot Ecologistes 2,32% 2,78% Cécile Chabrand Droite souverainiste 1,77% 2,08% Françoise Cottin Divers extrême gauche 1,03% 1,74% Jean-Yves Gaudey Divers extrême gauche 0,90% 0,87% Audrey Roseline Rousset Divers droite 0,20% 0,00% Djamila Merzoud-Aissaoui Parti radical de gauche 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Marles-en-Brie Taux de participation 47,59% 44,80% Taux d'abstention 52,41% 55,20% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,41% 0,69% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,50% 0,17% Nombre de votants 42 272 581

Le résultat de l'élection législative à Marles-en-Brie est tombé. Les 1297 citoyens de Marles-en-Brie votant dans la 4ème circonscription de Seine-et-Marne se sont prononcés pour le représentant Rassemblement National dimanche 12 juin. Le niveau de l'abstention parmi les citoyens habilités à voter dans la commune à l'échelle de cette circonscription électorale s'élève à 55%, ce qui représente 716 non-votants. Les électeurs des 149 autres communes rattachées à la 4ème circonscription de Seine-et-Marne voteront-ils comme ceux de Marles-en-Brie ? Aymeric Durox a rassemblé 28% des voix au sein de la commune. Jean-Philippe Delvaux (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Mathieu Garnier (Nouvelle union populaire écologique et sociale) obtiennent 23% et 21% des suffrages.

Législatives 2022 à Marles-en-Brie : les enjeux

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 27.9% des votes au premier tour à Marles-en-Brie, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La présidente du RN et l'ancien troisième homme lors de l'élection de 2022 avaient obtenu 27.5% et 18.5% des voix. Le choix des électeurs de Marles-en-Brie était resté constant au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (53.1% des voix), laissant par conséquent 46.9% des suffrages à Marine Le Pen. Les administrés de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans l'Hexagone, les citoyens de Marles-en-Brie (77) seront amenés à contribuer aux résultats des élections législatives les 12 et 19 juin 2022.