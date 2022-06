Résultat de la législative à Marssac-sur-Tarn : en direct

12/06/22 11:21

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens habitant à Marssac-sur-Tarn ( Tarn ) seront invités à contribuer à l'élection de leur député comme tous les Français. Pour quel prétendant voteront-ils ? Au moment de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 26,8% des voix au premier tour à Marssac-sur-Tarn. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25,8% et 17,1% des suffrages. Et puis renversement de situation : Emmanuel Macron était, en fin de compte, arrivé en tête du second tour en réunissant 52,5% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 47,5% des suffrages. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour il y a deux mois.