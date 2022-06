Résultat de la législative à Maule : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Maule dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 11:08

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Maule sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:08 - Deux heures de plus pour se prononcer à Maule Si jamais vous tâtonnez encore sur les 14 candidats au 1er tour dans la seule circonscription de Maule, ne paniquez pas. Les 3 bureaux de vote ferment à 20 heures pour ces législatives 2022 dans la cité. La préfecture a en effet pris un arrêté pour offrir l'opportunité aux 4235 habitants de se prononcer 2 heures plus tard dans la commune.

Résultat des élections législatives 2022 à Maule

Les élections législatives 2022 auront lieu à Maule comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 9ème circonscription des Yvelines

Tête de liste Liste Dominique Martin Divers extrême gauche Christophe Le Hot Reconquête ! Aïda Czap Ecologistes Magà Ettori Ecologistes Babette de Rozieres Divers droite Philippe Gommard Divers extrême gauche Marion Sabine Levrard Divers Laurent Morin Rassemblement National Bruno Millienne Ensemble ! (Majorité présidentielle) Aïcha Ihia Divers Rachid Zerouali Divers droite Fatma Lamir Divers Pauline Winocour Lefevre Les Républicains Victor Pailhac Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 à Maule : les enjeux

Quelle sera l'issue des législatives à Maule ? Elles s'enchaîneront les 12 et 19 juin 2022. Durant la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 32.28% des votes au premier tour à Maule. Le fondateur du parti "La République En Marche" avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 18.78% et 17.80% des suffrages. Le choix des citoyens de Maule était resté constant au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (65.79% des suffrages), laissant donc à Marine Le Pen 34.21% des voix. Le président de la République sera-t-il à même d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale au regard des votes qu'il a obtenus dans cette agglomération dès le premier tour de la présidentielle ?