Résultat de la législative à Mauron : 2e tour en direct

19/06/22 18:15

Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des élections législatives, ce second tour de scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Le week-end dernier, 51,51% des électeurs à Mauron s'étaient rendus aux urnes. Les jeunes générations montrent la plupart du temps une désaffection pour les élections nationales, la tendance peut-elle s'aggraver pour le second tour des élections législatives ? Il y a deux mois, au second tour de la dernière présidentielle, 22,64% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 23,07% au premier tour.

Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Il convient néanmoins de tenir compte des habitudes locales, comme par exemple à Mauron. Avec 37,54% des suffrages, les candidats Régionaliste se sont imposés à Mauron le 12 juin dernier pour le premier round de la législative. Ils ont précédé les représentants Rassemblement National et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui récupèrent 19,77% et 18,52% des voix.

Le résultat du premier tour de l' élection législative à Mauron est maintenant publié. C'est le candidat Régionaliste qui a encaissé le plus de bulletins de votes auprès des 2382 citoyens de Mauron de la 4ème circonscription du Morbihan. Les citoyens des 85 autres communes rattachées à cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux de Mauron ? Paul Molac a enregistré 37% des voix au sein de la localité. Florent de Kersauson (Rassemblement National) et Rozenn Guegan (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) le suivent grâce à respectivement 20% et 19% des voix. Le taux de participation parmi les électeurs habilités à se rendre aux bureaux de vote au sein de la commune pour la 4ème circonscription du Morbihan atteint 52%, ce qui représente 1 227 votants.

Comme partout dans l'Hexagone, les 3 184 électeurs de Mauron ( Morbihan ) seront amenés à participer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Le président de la République sera-t-il capable d'obtenir une majorité de l'hémicycle au regard des voix qu'il a obtenues dans cette ville dès le premier tour de la présidentielle ? Pendant l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 30,42% des votes au premier tour à Mauron, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont et l'ancien ministre délégué du gouvernement Jospin avaient obtenu 29,30% et 17,41% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Mauron gratifié de 53,88% des voix, abandonnant donc 46,12% des voix à Marine Le Pen.