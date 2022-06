Résultat de la législative à Mériel : en direct

Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche sera un des enjeux de ces législatives 2022, à Mériel comme dans toute la France. Le député de Marseille avait cumulé 20,55% des suffrages le 10 avril dernier sur place. Et c'est encore sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 5,8% et 1,29% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel de voix de 27,64% à Mériel pour ce premier tour des législatives.

16:30 - À Mériel, des sondages tout aussi valables ?

A l'issue du premier tour de la dernière élection à la présidence de la République, à Mériel, Emmanuel Macron figurait à la meilleure place avec 26,75% des voix, devant Marine Le Pen à 24,06%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon, troisième avec 20,55% et Éric Zemmour à 8,02%. Les indications nationales des ultimes semaines viendront sans doute transformer la donne et donc le résultat des législatives dans la commune ce dimanche, même si on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Or la Nupes a tutoyé l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote vendredi soir (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde). Dans cette séquence, le RN est passé au-dessus des 19%.