Résultat des législatives 2024 à Butry-sur-Oise : les premiers chiffres du 2e tour

En direct

21:12 - La gauche unie a fait 45,83% au second tour il y a deux ans Le Nouveau Front populaire qui s'avance pour ces élections a marqué le bilan du premier tour des législatives, avec 28,06% à l'échelle nationale, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui met la gauche dans les forces favorites pour ce second tour dans les urnes. A l'occasion du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 28,89% des bulletins à Butry-sur-Oise. Une percée à mettre en perspective néanmoins avec les 27% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Reste désormais à savoir si la gauche sera au niveau ou non de son résultat de 2022 lors du second tour, soit 45,83% à l'époque.

20:58 - Le Rassemblement national en embuscade à Butry-sur-Oise pour les législatives Le résultat des législatives à l'échelle locale sera analysé à travers le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Le Rassemblement national est même crédité de 210 à 250 sièges dans l'Hexagone, soit près de 160 de plus environ qu'en 2022. De quoi anticiper une nouvelle poussée à Butry-sur-Oise ce dimanche 7 juillet ? La projection est facile, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 12 points ici, en deux ans seulement, entre les législatives 2022 et celles de 2024 au premier tour.

20:05 - Nouvelle avance pour le Rassemblement national à Butry-sur-Oise ce dimanche ? Anne Sicard (Rassemblement National) a collecté 35,64% des suffrages à Butry-sur-Oise dimanche 30 juin dernier, au soir du 1er round de l'élection législative. Maximillien Jules-Arthur (Union de la gauche) et Emilie Chandler (Ensemble !) suivaient en décrochant, dans l'ordre, 28,89% et 26,3% des électeurs à l'échelle municipale. C'est aussi Anne Sicard qui arrivait en pôle position sur l'ensemble des votants de la 1ère circonscription du Val-d'Oise, avec cette fois 33,65%, devant Maximillien Jules-Arthur avec 30,8% et Emilie Chandler avec 25,46%.

19:21 - Analyse comparative de l'abstention à Butry-sur-Oise aux dernières élections Au fil des dernières années, les 2 281 habitants de cette localité ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Le 30 juin dernier, la participation au premier tour des élections législatives 2024 à Butry-sur-Oise était de 70,2%, dépassant celle des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, le pourcentage de participation atteignait en effet 57,08% au niveau de Butry-sur-Oise, à comparer avec une participation de 50,52% pour le scrutin européen de 2019. Pour information, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation aux européennes 2024 se chiffrait à 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

18:35 - Quel sera l'impact de l'abstention sur les résultats des législatives 2024 à Butry-sur-Oise ? L'un des facteurs importants de ces législatives 2024 est le niveau de participation. Le pourcentage de participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Butry-sur-Oise était de 70,2%. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 représentait 49,94% au premier tour et 47,47% au second tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Butry-sur-Oise ? Il y a deux ans, au deuxième tour de la présidentielle, 75,6% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 78,99% au premier tour, soit 1 308 personnes. La question des retraites et l'insécurité seraient capables d'impacter la participation à Butry-sur-Oise.

17:29 - Démographie et politique à Butry-sur-Oise, un lien étroit Dans les rues de Butry-sur-Oise, les élections sont en cours. Avec ses 2 254 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 138 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 146 foyers fiscaux. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (10,57%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Butry-sur-Oise incarne une communauté diversifiée, avec ses 150 résidents étrangers, soit 6,62% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 6,61%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 40 095 euros par an. Ainsi, à Butry-sur-Oise, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.