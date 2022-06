Résultat de la législative à Merville-Franceville-Plage : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Merville-Franceville-Plage dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:10

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Merville-Franceville-Plage sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Merville-Franceville-Plage. En direct 18:10 - La 2e place à Merville-Franceville-Plage pour la coalition de Jean-Luc Mélenchon Une des questions cruciales de ces élections législatives, en France, sera le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. À Merville-Franceville-Plage, son représentant avait obtenu 19,45% des suffrages le dimanche 12 juin. Mais ce score est tout de même à évaluer au regard des voix de gauche que pouvait viser la Nupes après la présidentielle. Or dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 13,09%, 5,16%, 1,48% et 1,35% le 10 avril. Ce qui aboutissait à une réserve de voix de 21,08% à gauche de l'échiquier. 15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) peut-elle l'emporter à Merville-Franceville-Plage ? A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des particularités électorales des territoires. Dimanche 12 juin au soir du premier tour, les citoyens de Merville-Franceville-Plage ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à qui ils ont accordé 45,34% des voix. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale capte 19,45% des voix. La candidature Rassemblement National décroche 14,23% des voix. 13:30 - À Merville-Franceville-Plage, quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives ? Les habitants des communes de petite taille se déplacent toujours plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'inverser pour le deuxième tour des élections législatives ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 80,1% des personnes en capacité de voter dans la ville s'étaient rendues aux urnes, contre un taux de participation de 80,18% au premier tour, ce qui représentait 1663 personnes. Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des législatives, ce deuxième tour de scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Le week-end dernier, 39,46% des personnes habilitées à participer à une élection à Merville-Franceville-Plage avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. 10:30 - On vote à Merville-Franceville-Plage pour le deuxième round des élections législatives 2022 C'est donc reparti pour ces législatives 2022 à Merville-Franceville-Plage, avec la seconde manche en cours depuis ce matin. Il reste encore du temps pour faire son choix parmi les quelques candidats qui s'opposent pour devenir député. Les 2074 votants de Merville-Franceville-Plage ont jusqu'à 18 heures pour désigner un vainqueur. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 2 bureaux de vote de la ville pour se rendre aux urnes.

Résultats des législatives 2022 à Merville-Franceville-Plage - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Merville-Franceville-Plage aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription du Calvados

Tête de liste Liste Christophe Blanchet Ensemble ! (Majorité présidentielle) Pierre Mouraret Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Merville-Franceville-Plage - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Merville-Franceville-Plage

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription du Calvados

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Merville-Franceville-Plage Christophe Blanchet (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 36,44% 45,34% Pierre Mouraret (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,64% 19,45% Patrick Beloncle Rassemblement National 18,79% 14,23% Sophie Gaugain Les Républicains 12,56% 12,70% Florence Cothier Reconquête ! 4,24% 3,70% Manuel Lorimier Ecologistes 2,14% 2,01% Florence Perrin Droite souverainiste 1,50% 1,45% Patrick Poirot-Bourdain Divers extrême gauche 1,15% 0,80% Louis Lagarde Divers centre 0,54% 0,32% Participation au scrutin Circonscription Merville-Franceville-Plage Taux de participation 51,05% 60,54% Taux d'abstention 48,95% 39,46% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,35% 0,95% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54% 0,40% Nombre de votants 53 425 1 261

Le résultat du premier tour de l' élection législative à Merville-Franceville-Plage a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Au niveau de la 4ème circonscription du Calvados, les 2083 électeurs de Merville-Franceville-Plage ont jeté leur dévolu sur le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle). Christophe Blanchet a accumulé 45% des voix. Pierre Mouraret (Nouvelle union populaire écologique et sociale) obtient 19% des suffrages. Patrick Beloncle (Rassemblement National) glane 14% des suffrages. Les électeurs des 116 autres communes rattachées à la 4ème circonscription du Calvados voteront-ils comme ceux de Merville-Franceville-Plage ? L'abstention s'élève à 39% des électeurs autorisés à voter dans la commune au niveau de cette circonscription législative (822 non-votants).

Législatives 2022 à Merville-Franceville-Plage : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les 2 212 citoyens de Merville-Franceville-Plage (Calvados) seront amenés à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle les 12 et 19 juin 2022. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président de la République pourra-t-il s'appuyer sur cette commune pour remporter la majorité à l'Assemblée ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 37% des suffrages au premier tour à Merville-Franceville-Plage, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée du Pas-de-Calais et celui qui endossa le costume du 3e homme de la dernière élection présidentielle avaient obtenu 20% et 13% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Merville-Franceville-Plage avec 62% des votes. Marine Le Pen avait récupéré 38% des voix.