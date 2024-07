Résultat des législatives 2024 à Touques (14800) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

23:01 - Sur qui vont se transférer les électeurs de la Nupes à Touques ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, que deviendront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, seront-ils vraiment convaincus par le Front populaire ? La question revient avec plus d'incertitude encore pour ce 2e tour. Premier indicateur : l'ensemble a glané un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle de la France dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Touques, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 14,9% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective néanmoins avec les 15,41% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - 16 points arrachés en 2 ans par le Rassemblement national à Touques Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera déterminant pour ces élections des députés, à l'échelle locale. La progression du parti, qui se monte déjà à 16 points à Touques entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti semble en effet avoir avancé encore plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. Tout dépendra des reports de voix, mais on peut conclure que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel score final à Touques pour le bloc présidentiel aux législatives 2024 ? Le résultat du second tour des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera ainsi regardé à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Le RN peut-il gagner cette fois à Touques, contrairement à 2022 ? Lors des dernières législatives à Touques, le RN arrivait en revanche à la deuxième place, 20,6% des habitants passés par les urnes s'étant tournés vers son binôme, contre 40,49% pour Christophe Blanchet (Ensemble !) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! Avec 67,58%. Christophe Blanchet remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Un RN déjà favori ce dimanche Grâce à 36,81% des bulletins de vote, Chantal Henry (Rassemblement National) a pris les devants à Touques, dimanche 30 juin 2024 à l'occasion du 1er round des législatives. Christophe Blanchet (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Pierre Mouraret (Front populaire) suivaient en décrochant 35,93% et 14,9% des votants à l'échelle municipale. C'est aussi Chantal Henry qui achevait ce premier tour sur la première marche dans la 4ème circonscription du Calvados dans son ensemble, avec cette fois 33,65%, devant Christophe Blanchet avec 32,8% et Pierre Mouraret avec 19,78%.

19:21 - Participation aux élections législatives à Touques : un record par rapport aux européennes ? L'étude des résultats des précédents scrutins électoraux est l'occasion de comprendre le vote des citoyens de cette commune. À Touques, le pourcentage de participation au premier tour des élections législatives 2024 était de 61,19%, plus important que celui des dernières européennes. Au moment du dernier scrutin européen, 47,3% des personnes en âge de voter à Touques avaient en effet pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 47,96% il y a cinq ans. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a une semaine. Elle représentait 26% le midi et 59% à 17 heures pour le premier tour, plus qu'en 2022.

18:35 - À Touques, la participation était de 61,19% lors du 1er round des élections législatives À Touques, la participation est sans aucun doute l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Touques a atteint une participation de 61,19%, dimanche, au 1er tour des élections législatives 2024. A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 71,07% dans la commune. Le taux de participation était de 70,63% au premier tour, soit 2 184 personnes. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 41,89% au premier tour. Au second tour, 41,26% des électeurs se sont déplacés. Quelle sera la participation à Touques ce soir ? La hausse généralisée des prix qui plombe les finances des ménages serait par exemple susceptible de renforcer l'engagement civique des citoyens de Touques (14800).

17:29 - Dynamique électorale à Touques : une analyse socio-démographique La démographie et le contexte socio-économique de Touques contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. Avec 44,42% de population active et une densité de population de 462 hab par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de chômage à 14,84% pourrait agir sur les espérances des habitants en matière de politiques sur le travail. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (55,26%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1 292 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (22,22%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (11,73%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 24,98%, comme à Touques, indique un tourisme important dans la région. Les mesures de régulation des résidences secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des habitants.