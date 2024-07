Résultat des législatives 2024 à Varaville (14390) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:55 - Sur qui vont converger les voix de la Nupes à Varaville ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on attend le choix de ceux qui avaient choisi le Front populaire la semaine dernière. Au premier tour, l'attelage a rassemblé plus de 28% des voix au niveau du pays contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Or le Front populaire était absent lors du premier tour des législatives à Varaville. Le ticket Rassemblement National était en tête au premier tour, avec 35,88 % des suffrages. La gauche n'était pas mieux lotie en 2022 également, puisque c'est Christophe Blanchet (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui l'emportait dans la ville.

20:58 - 17 points arrachés en 2 ans par le Rassemblement national à Varaville A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella aux législatives 2024 sera très analysé. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du Rassemblement national ont culminé à plus de 33% des voix aux législatives fin juin, soit environ 15 points de plus qu'aux législatives précédentes, la progression locale semble bien plus puissante. Le parti lepéniste a en effet déjà gagné 17 points sur place entre 2022 et 2024. En tenant compte des reports de voix, on peut déduire que le RN sera vainqueur à Varaville ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat d'Ensemble synonyme de sauvetage au second tour Le résultat du second tour des législatives 2024 à l'échelle locale sera ainsi regardé avec le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste du pays. Le RN peut-il l'emporter cette fois à Varaville, contrairement à 2022 ? Avec 18,43% à Varaville, le Rassemblement national avait été en revanche devancé par les 36,27% du binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle au premier tour des élections législatives il y a deux ans. Varaville optera d'ailleurs encore pour Christophe Blanchet au second tour, finalement à la première place localement avec 70,28%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 29,72%.

20:05 - Quel verdict à Varaville pour le RN aux élections législatives ? Selon les projections en nombre de sièges rendues publiques dans les dernières heures de la campagne, l'alliance RN-LR serait en mesure de gagner pas loin de 250 députés à l'issue des élections législatives. L'alliance des partis de gauche devrait mettre la main sur près de 200 sièges. Les candidats suivant toujours Emmanuel Macron maintiendraient entre 95 et 125 sièges. Il convient tout de même de tenir compte des particularismes locaux. Pour le premier round des législatives dimanche 30 juin 2024, les citoyens de Varaville ont placé en tête Chantal Henry (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 35,88% des voix. Un premier pointage qui lui a permis d'arriver devant Christophe Blanchet (Majorité présidentielle) et Sophie Gaugain (Divers droite) avec respectivement 33,89% et 15,11% des électeurs. C'est aussi Chantal Henry qui achevait ce premier tour en pôle position dans la circonscription complète, avec cette fois 33,65%, devant Christophe Blanchet avec 32,8% et Pierre Mouraret avec 19,78%.

19:21 - Analyse comparative de l'abstention à Varaville aux dernières élections Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette ville ? Le taux de participation au premier tour des législatives 2024 à Varaville a été de 74,47%, dépassant celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, au moment du précédent scrutin européen, 902 électeurs de Varaville s'étaient rendus aux urnes (soit 59,65%). Le taux de participation était de 63,04% pour les européennes de 2019. Au niveau national, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle représentait 20% à 12 heures et 45% à 17 heures, plus qu'en 2019.

18:35 - L'abstention peut-elle augmenter au 2e tour des législatives à Varaville ? L'une des clés de ces législatives 2024 est immanquablement l'abstention. Le taux de participation à Varaville était de 74,47% pour le premier tour des législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 56,44% au premier tour et 54,02% au second tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 81,63% des personnes aptes à voter dans la commune avaient participé à l'élection, contre une participation de 81,01% au deuxième tour, soit 738 personnes.

17:29 - Varaville : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives La composition démographique et la situation socio-économique de Varaville façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec une densité de population de 58 habitants par km² et 38,6% de population active, ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de chômeurs à 12,06% pourrait agir sur les attentes des électeurs en matière de mesures sur l'emploi. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (68,55%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 513 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,83%) met en lumière des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,66%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 64,73%, comme à Varaville, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.