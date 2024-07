En direct

21:12 - 25,82% pour l'Union de la gauche à Bénouville Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (plus de 25,6% pour la Nupes au niveau de l'Hexagone en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va se concrétiser ce dimanche, pour le second tour des législatives. Au cours du premier tour des législatives dimanche dernier, à Bénouville, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 25,82% des votes dans la commune. Un score néanmoins en baisse de -3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour savoir si la gauche a réussi à faire mieux ou non son score de 2022 lors du second tour, soit 38,75% à l'époque.

20:58 - Le Rassemblement national à Bénouville, un favori aux législatives ? A l'échelle locale, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella à ces législatives 2024 sera très analysé. Le RN est même crédité de 210 à 250 sièges dans l'Hexagone, soit près de 160 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi annoncer une nouvelle fièvre bleu marine à Bénouville ce dimanche 7 juillet ? Le calcul est simpliste, mais logique compte tenu de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 10 points ici, en deux ans seulement, entre les législatives de 2022 et de 2024 au premier tour.

20:29 - Le résultat d'Ensemble de nouveau déterminant ce dimanche Il s'agit maintenant de découvrir si l'évolution du scrutin au second tour sera similaire à celle de 2022 ou différente. Au moment de donner ou non une majorité à la France il y a deux ans, Christophe Blanchet l'emportait déjà au premier tour dans la ville de Bénouville, grattant 42,14% des suffrages sur place. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Christophe Blanchet (LREM) finalement en tête localement, avec 61,25%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 38,75%.

20:05 - Christophe Blanchet (Ensemble !) en tête avec 37,42% à Bénouville aux législatives Grâce à 37,42% des votes, Christophe Blanchet (Majorité présidentielle) a pris les devants à Bénouville, dimanche 30 juin dernier au soir du premier round de la législative. Pierre Mouraret (Front populaire) obtenait 25,82%. Ensuite, Chantal Henry (Rassemblement National) obtenait 24,84% des électeurs. La circonscription n'a en revanche rendu le même classement que la commune, puisque c'est Chantal Henry qui s'y taillait la part du lion, avec 33,65% devant Christophe Blanchet avec 32,8% et Pierre Mouraret avec 19,78%.

19:21 - Participation aux élections législatives 2024 à Bénouville : un record par rapport au scrutin européen ? Comment votent d'habitude les électeurs de cette ville ? Le 30 juin dernier, 80,88% des électeurs de Bénouville se sont déplacés au 1er round des législatives 2024, un chiffre supérieur de 13 points à celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, pendant le précédent scrutin européen, 1 524 personnes habilitées à voter à Bénouville s'étaient en effet rendues dans l'isoloir (soit 67,59%), à comparer avec une participation de 65,24% il y a cinq ans. Pour information, au niveau national, le taux de participation aux européennes 2024 atteignait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle influencer le résultat au deuxième tour à Bénouville ? L'un des facteurs cruciaux du scrutin législatif est le taux d'abstention. Les résidents de Bénouville ont participé au 1er tour des élections législatives 2024 à hauteur de 80,88%. A l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 86,82% des votants de la commune, à comparer avec un taux de participation de 86,48% au premier tour, soit 1 286 personnes. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 57,99% au premier tour. Au deuxième tour, 58,18% des votants ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Bénouville ? L'inflation dans le pays serait capable de ramener les électeurs de Bénouville dans les bureaux de vote.

17:29 - Bénouville : législatives et dynamiques démographiques Comment la population de Bénouville peut-elle impacter le résultat des législatives ? Dans la ville, 15,06% des résidents sont des enfants, et 32,32% ont 60 ans et plus. La répartition démographique peut agir sur les priorités des politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (92,17%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 864 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,39%) met en évidence des besoins de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,65%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Bénouville mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 15,37% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.