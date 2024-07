Résultat des législatives 2024 à Ouistreham : les premiers chiffres du 2e tour

À Ouistreham, l'un des facteurs essentiels du scrutin législatif est indiscutablement le taux de participation. Le taux de participation à Ouistreham était de 71,9% pour le premier tour des législatives 2024. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, 75,32% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient participé à l'élection, contre une participation de 74,71% au second tour, c'est-à-dire 6 146 personnes. Pour rappel, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 52,94% au premier tour. Au second tour, 50,61% des électeurs ont exercé leur droit de vote. La hausse des prix du quotidien qui plombe le budget des foyers français cumulée avec les inquiétudes dues à la situation géopolitique actuelle seraient susceptibles d'impacter les choix que feront les habitants d'Ouistreham.

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Ouistreham : ce qu'il faut savoir

Comment les habitants d'Ouistreham peuvent-ils peser sur les résultats des législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 12,86% peut agir sur les inquiétudes des habitants quant aux directives sur l'emploi. Avec 37,5% de population active et une densité de population de 922 habitants/km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (40,03%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 4 359 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,47%) met en évidence des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,74%) indique des enjeux de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 25,32%, comme à Ouistreham, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut impacter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.