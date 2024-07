Résultat des législatives 2024 à Ranville (14860) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Un vote de gauche évalué entre 29,73% et 31% à Ranville pour ces législatives Avec plus de 28% des suffrages à l'échelle de la France à l'issue du 1er round des législatives la semaine dernière, le Nouveau Front populaire a fait mieux que l'union des partis de gauche en 2022 au même stade. Un score qui pourrait le placer en position de concurrencer le RN au second tour. Le jour du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 29,73% des bulletins à Ranville. Un score en baisse de -4 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Il faudra désormais atteindre 47,64% pour faire aussi bien ou mieux que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - Comment s'en est sorti le Rassemblement national à Ranville aux dernières législatives ? Le résultat des élections législatives au niveau local sera observé au prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste du pays. Le Rassemblement national est même crédité d'environ 250 sièges dans le pays, soit 150 de plus environ qu'en 2022. De quoi anticiper une nouvelle fièvre bleu marine à Ranville ce dimanche 7 juillet ? L'addition est acrobatique, mais logique au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Rien qu'entre les législatives en 2022 et 2024, le RN a en effet déjà gagné 10 points dans la localité.

20:29 - Quel résultat final pour le bloc présidentiel aux législatives à Ranville ? Reste dorénavant à découvrir si l'évolution des scores au second tour sera proportionnelle ou non à celle de 2022. A l'époque dans la commune de Ranville, lors des élections du Parlement, le score était aussi de 36,50% pour Christophe Blanchet , Ranville faisant déjà partie de la 4ème circonscription du Calvados. Au second tour encore, la première place reviendra au ticket Ensemble ! Avec 52,36% contre 47,64% pour les perdants. Christophe Blanchet conservait donc son avance sur place.

20:05 - À Ranville, les résultats des législatives aussi pertinents aujourd'hui ? A en croire les ultimes projections publiées dans les dernières heures de la campagne, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti pourrait s'assurer moins de 250 sièges à l'issue du deuxième tour des élections législatives. L'alliance de La France insoumise, du Parti socialiste et leurs alliés pourrait remporter près de 200 sièges. De leur côté, les candidats macronistes préserveraient jusqu'à 120 députés. Mais on ne peut faire abstraction des spécificités locales. Dimanche 30 juin dernier, les électeurs de Ranville ont placé en tête Christophe Blanchet (Majorité présidentielle), qui a amassé 31,83% des suffrages. En 2e place, Pierre Mouraret (Union de la gauche) obtenait 29,73%. De son côté, Chantal Henry (Rassemblement National) recevait 26,66% des électeurs. La circonscription n'a en revanche rendu la même copie que la cité, puisque c'est Chantal Henry qui y remportait ce premier tour de piste, avec 33,65% devant Christophe Blanchet avec 32,8% et Pierre Mouraret avec 19,78%.

19:21 - Elections à Ranville : quelles conclusions tirer des taux de participation ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette ville lors des derniers rendez-vous électoraux ? En comparaison avec les élections européennes du 9 juin, la participation lors du premier tour des élections législatives 2024 à Ranville s'est intensifiée de 16 points, culminant à 72,51%. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, 56,48% des personnes en âge de participer à une élection à Ranville avaient en effet participé à l'élection, contre un taux de participation de 59,45% il y a cinq ans. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle représentait 26% à midi et 59% à 17 heures pour le premier tour, c’était mieux qu’en 2022.

18:35 - À Ranville, le chiffre phare de ces législatives 2024 demeure l'abstention À Ranville, le niveau d'abstention est incontestablement un critère crucial du scrutin législatif. Le pourcentage d'abstention à Ranville pour le premier tour des législatives 2024 a atteint 27,49%. Il y a deux ans, au second tour de la présidentielle, parmi les 1 714 personnes en âge de voter au sein de la commune, 21,03% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 20,77% au premier tour. En proportion, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 47,17% au premier tour et 50,41% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Ranville ? La question des retraites et l'insécurité sont de nature à nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Ranville.

17:29 - Élections à Ranville : l'impact des caractéristiques démographiques Comment les électeurs de Ranville peuvent-ils impacter les résultats des élections législatives ? Avec 44,87% de population active et une densité de population de 210 habitants/km², ces données pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,39% pourrait agir sur les espoirs des électeurs en matière de politiques sur l'emploi. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (89,1%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 906 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,93%) met en évidence des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,94%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Ranville mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 27,03% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.