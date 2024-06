En direct

19:47 - Quels seront les reports des voix de gauche à Bavent ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque basculer vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche ce dimanche ? La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Bavent, le binôme Nupes avait en effet accumulé 28,55% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment terminé à 12,79% à Bavent pour les élections continentales. Reste que dans la commune, il faudra aussi tenir compte des 4,39% de Manon Aubry (LFI), les 4,39% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,1% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit un cumul de 23% cette fois.

18:42 - Les performances du Rassemblement national avant les législatives à Bavent Alors que conclure de cette masse de scores ? Quand on analyse la progression du Rassemblement national lors des dernières élections européennes à l'échelle nationale, soit environ huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du RN devrait s'élever à environ 31% à Bavent. Un chiffre qui semble coller avec les électeurs également arrachés par les lepénistes dans la zone ces dernières années, correspondant en effet à 7 points de parts de voix.

15:31 - Le RN à son niveau national à Bavent au début du mois Regarder un peu moins loin en arrière peut sembler également logique au moment d'analyser le scrutin des législatives. Le résultat de la liste du RN, dirigée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Bavent, avec 34,63%. Le mouvement nationaliste devançait alors Valérie Hayer à 15,5% et Raphaël Glucksmann à 12,79%.

14:32 - Bavent avait voté Le Pen lors de la dernière présidentielle C'est certainement le choix du président de la République qui est l'indice le plus révélateur concernant le bord politique des habitants d'une commune. L'élection présidentielle avait donné un énorme avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. Marine Le Pen glanait 29,38% au 1er round. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 29,03% et 16,04% des voix. Yannick Jadot devait se contenter de la quatrième place avec seulement 5,32% des voix pour sa part. La cheffe du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 45,27% contre 54,73%.

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant ce dimanche En 2022, aux législatives, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la ville de Bavent, cumulant 23,24% des suffrages sur place, contre 32,57% pour Christophe Blanchet (LREM). Sur la commune de Bavent, c'est finalement une majorité Ensemble ! - Majorité présidentielle qui sera désignée lors du second tour, achevant la défaite de l'ancien Front national.

11:02 - Démographie et politique à Bavent, un lien étroit Dans la ville de Bavent, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,87% et une densité de population de 95 habitants/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (15,26%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 711 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,64%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,54%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Bavent mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 15,66% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - Les législatives commencent à Bavent : la participation en question À Bavent, l'une des clés du scrutin législatif sera indiscutablement l'ampleur de la participation. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 48,9% au premier tour et seulement 47,11% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Bavent ? Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 81,74% des électeurs inscrits dans la commune s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec une participation de 80,9% au premier tour, c'est-à-dire 1 173 personnes. La hausse généralisée des prix qui alourdit les finances des familles, cumulée avec les incertitudes liées au conflit militaire israélo-palestinien, pourraient entre autres nuancer l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Bavent.