Résultat des législatives 2024 à Trouville-sur-Mer (14360) – 2e tour [PUBLIE]

23:02 - Les bulletins du Front populaire observés La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces élections législatives, avec comme inconnue la décision de ceux qui avaient opté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Ce dernier devrait rassembler une portion importante des votants en France. Pour le premier tour dimanche dernier, le bloc a rassemblé un peu plus de 28% des voix à l'échelle nationale soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. La barre est déjà haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Trouville-sur-Mer, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 17,6% des votes dans la localité. Une percée à compléter néanmoins avec les 18,1% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - À Trouville-sur-Mer, des candidats RN favoris au second tour ? Le résultat obtenu par la formation politique de Jordan Bardella ce soir sera un point d'observation clé au niveau local pour cette élection 2024. Le parti frontiste est même crédité de 210 à 250 sièges dans l'Hexagone, soit 150 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi anticiper une nouvelle poussée à Trouville-sur-Mer ce dimanche 7 juillet ? La projection est acrobatique, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement sur place. Rien qu'entre la situation du premier tour en 2022 et celle de 2024, le RN a en effet déjà gagné 15 points dans la municipalité.

20:29 - Un bloc de la majorité toujours favori au second tour ? Le résultat de l'élection de 2022 est aussi un enseignement à regarder au moment de ce second tour du 7 juillet. Avec 40,89% à Trouville-sur-Mer, le binôme La République en Marche avait aussi été gagnant par les votants de la ville au premier tour des législatives il y a deux ans. La commune ne comptant déjà qu'une seule circonscription sur son territoire, la 4ème circonscription du Calvados. Sur la commune de Trouville-sur-Mer, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera choisie au moment du second tour, avec 67,20% contre 32,80% pour l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale.

20:05 - Que peuvent signifier les scores de dimanche dernier pour Trouville-sur-Mer ? Grâce à 38,22% des bulletins de vote, Christophe Blanchet (Ensemble !) a pris les devants à Trouville-sur-Mer, le 30 juin 2024 à l'occasion du premier round des législatives. Chantal Henry (Rassemblement National) et Pierre Mouraret (Nouveau Front populaire) suivaient en obtenant respectivement 31,23% et 17,6% des votants à l'échelle de la ville. La circonscription n'a en revanche pas tout à fait voté comme la ville, puisque c'est Chantal Henry qui y devançait ses adversaires, avec 33,65% devant Christophe Blanchet avec 32,8% et Pierre Mouraret avec 19,78%.

19:21 - Etude comparative de la participation à Trouville-sur-Mer aux dernières élections À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette localité lors des précédents scrutins électoraux ? Comme noté dans le post précédent, la participation lors du 1er round des élections législatives à Trouville-sur-Mer a atteint 63,86%, plus importante que celle des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, durant le précédent scrutin européen, 50,03% des personnes en capacité de voter à Trouville-sur-Mer s'étaient effectivement rendues aux urnes. Le taux de participation était de 51,14% lors des européennes de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle atteignait 25,90% à 12 heures et 59,39% à 17 h pour le premier tour, c’était bien mieux qu’en 2022.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle impacter le résultat au deuxième tour à Trouville-sur-Mer ? À Trouville-sur-Mer, l'une des clés de ces élections législatives est immanquablement la participation. L'abstention pour le premier tour des législatives 2024 à Trouville-sur-Mer était de 36,14%. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 29,61% au sein de la ville, contre une abstention de 31,39% au premier tour. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 53,37% au premier tour et 56,3% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Trouville-sur-Mer ? Les enjeux de ce scrutin historique sont de nature à avoir des conséquences sur les choix que feront les habitants de Trouville-sur-Mer (14360).

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Trouville-sur-Mer : ce qu'il faut savoir La démographie et la situation socio-économique de Trouville-sur-Mer façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. Avec 36,75% de population active et une densité de population de 688 hab par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 17,12% peut agir sur les inquiétudes des électeurs quant aux mesures sur le travail. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (20,66%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 1 855 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,84%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (11,54%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 67,41%, comme à Trouville-sur-Mer, indique la présence d'une population plus aisée. Les politiques de régulation des habitations secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des habitants.