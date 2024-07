Résultat des législatives 2024 à Dozulé (14430) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Que vont décider les électeurs du Front populaire à Dozulé ? Quelle part des Français votera pour le Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et annoncé de plus en plus plus proche du Rassemblement national dans les derniers sondages juste avant ce second tour ? Les 28,06% des bulletins affichés à l'échelle nationale sont un premier indicateur. Pour le premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 18,39% des votes à Dozulé. Un score en baisse de -1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - L'extrême droite a fortement séduit à Dozulé L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus grand en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du parti de Jordan Bardella ont atteint plus de 33% des voix au scrutin législatif le 30 juin, soit quinze points de plus qu'aux législatives précédentes, la tendance locale semble plus forte encore. Le mouvement a en effet déjà avancé de 20 points ici entre 2022 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN l'emportera ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel verdict final à Dozulé pour le bloc présidentiel aux législatives ? Le résultat du second tour des élections législatives 2024 au niveau local sera ainsi regardé à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans de nombreuses autres villes. Mis sur la touche en 2022 dans la commune, le RN pourrait cette année remporter ce scrutin localement. Au moment de donner ou non une majorité à la France il y a deux ans, le Rassemblement national, trébuchait en revanche au premier tour dans la commune de Dozulé, grappillant 15,49% des voix sur place, contre 44,96% pour Sophie Gaugain (Les Républicains). Et le second tour ira dans le même sens avec cette fois Christophe Blanchet (LREM) finalement en tête localement, avec 54,85%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 45,15%.

20:05 - Quel verdict à Dozulé pour le Rassemblement national aux législatives ? Grâce à 35,65% des suffrages, Chantal Henry (Rassemblement National) a pris la tête à Dozulé, dimanche 30 juin 2024 au soir du premier tour des élections législatives. Sophie Gaugain (Divers droite) obtenait 31,66%. Ensuite, Pierre Mouraret (Front populaire) captait 18,39% des électeurs. Chantal Henry était aussi en tête dans la 4ème circonscription du Calvados dans son ensemble, avec cette fois 33,65%, devant Christophe Blanchet avec 32,8% et Pierre Mouraret avec 19,78%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Dozulé ? Pour cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune, il faut également étudier les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Dimanche dernier, 64,99% des électeurs de Dozulé ont participé lors du 1er tour des élections législatives 2024, un chiffre supérieur à celui des dernières européennes. Lors du précédent scrutin européen, parmi les 1 531 personnes en âge de voter à Dozulé, 51,93% avaient effectivement participé au vote, à comparer avec une participation de 55,59% il y a cinq ans. Au niveau national, la participation était déjà analysée il y a quatre semaines. Elle atteignait 19,8% à midi et 45,3% à 17 heures, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - À Dozulé, la participation était de 64,99% lors de la première manche des élections législatives Le taux de participation est indiscutablement un critère essentiel des législatives 2024. Le pourcentage de votants à Dozulé pour le 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 64,99%, dimanche dernier. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 73,89% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 74,44% au second tour, ce qui représentait 1 124 personnes. En comparaison, la participation aux élections législatives 2022 représentait 53,27% au premier tour. Au second tour, 47,59% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Dozulé ? La volonté des habitants de faire "barrage" au Rassemblement national serait de nature à avoir des conséquences sur les décisions que prendront les citoyens de Dozulé.

17:29 - Dozulé : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la ville de Dozulé, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,67% peut agir sur les espérances des habitants en matière de politiques sur le travail. Avec 42,96% de population active et une densité de population de 436 hab par km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Un salaire moyen mensuel net de 1843,59 euros/mois peut être l'expression de situations de précarité financière pour certains foyers. Le nombre de familles monoparentales (13,52%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (7,52%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Dozulé mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 14,82% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.