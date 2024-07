Résultat des législatives 2024 à Villers-sur-Mer (14640) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

23:00 - Sur quel candidat vont se rabattre les voix de la Nupes à Villers-sur-Mer ? Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester conforme au Nouveau Front populaire aux législatives 2024 ou aller vers une autre candidature ? Le bloc a récolté 28,06% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Or il n'y avait pas de candidat du Front populaire aux législatives dimanche dernier à Villers-sur-Mer. C'est un binôme Rassemblement National qui y prenait la première place au premier tour, avec 36,23 % des bulletins. La gauche restait en retrait en 2022 également, puisque c'est Christophe Blanchet (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui l'emportait dans la ville.

20:58 - 18 points gagnés en 2 ans par le RN à Villers-sur-Mer La part des électeurs de la formation incarnée par Jordan Bardella au second tour sera un enjeu pour cette élection législative à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. L'avancée du parti, qui se monte déjà à 18 points à Villers-sur-Mer entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement lepéniste semble en effet être monté encore plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus en 2024 qu'aux élections des députés en 2022. En extrapolant, on peut conclure que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel verdict final pour Ensemble ce dimanche soir à Villers-sur-Mer ? A l'échelle locale, le résultat de Jordan Bardella lors des législatives sera en conséquence très analysé. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le RN a l'espoir de gagner. Le RN n'a pas convaincu en revanche à Villers-sur-Mer à l'époque, lors des élections législatives, avec 18,27% au premier tour, contre 38,54% pour Christophe Blanchet (La République en Marche). Au second tour,c'est encore Christophe Blanchet qui cumulera le plus de suffrages, avec 72,92% sur la seule circonscription recouvrant la zone, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 27,08%.

20:05 - Des législatives favorables pour le RN jusqu'ici Avec 36,23% des suffrages, Chantal Henry (Rassemblement National) a pris la tête à Villers-sur-Mer, le 30 juin dernier au soir du 1er round des élections législatives. Christophe Blanchet (Ensemble !) et Sophie Gaugain (Divers droite) suivaient en obtenant 35,7% et 13,25% des votants. C'est aussi Chantal Henry qui arrivait sur la première marche sur l'ensemble des votants de la 4ème circonscription du Calvados, avec cette fois 33,65%, devant Christophe Blanchet avec 32,8% et Pierre Mouraret avec 19,78%.

19:21 - Villers-sur-Mer : importante participation aux élections législatives 2024 Comment votent ordinairement les habitants de cette localité ? À Villers-sur-Mer, le pourcentage d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 était de 22,13%, inférieur à celui des dernières européennes. Pendant le précédent scrutin européen, 38,06% des personnes en capacité de voter à Villers-sur-Mer avaient en effet refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 42,11% il y a 5 ans. Pour information, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux européennes 2024 se chiffrait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - 77,87% de participation lors du premier tour des élections législatives à Villers-sur-Mer L'abstention constitue l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Dans la ville, 22,13% des électeurs ont choisi de ne pas voter lors du premier tour des législatives 2024. Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 22,86% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux d'abstention était de 23,33% au premier tour. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 44,26% au premier tour. Au second tour, 47,14% des électeurs ne se sont pas déplacés. La question des retraites et l'insécurité sont par exemple capables de modifier les choix que feront les habitants de Villers-sur-Mer.

17:29 - Les défis socio-économiques de Villers-sur-Mer et leurs implications électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour la seconde manche des législatives à Villers-sur-Mer comme partout en France. Dotée de 9 451 logements pour 2 469 habitants, la densité de la commune est de 302 hab/km². Avec 324 entreprises, Villers-sur-Mer offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 9,33% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 49,5% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des directives, notamment en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 48,03% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 27 075 €/an, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 15,35%, révélant une situation économique précaire. À Villers-sur-Mer, les problématiques locales, tels que le travail, l'écologie et l'inflation, alimentent le débat démocratique.