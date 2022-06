En direct

19:00 - Du côté de la Nupes, les 15,84% de Jean-Luc Mélenchon à Meyreuil scrutés Ce que choisiront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche sera une des énigmes de ces élections législatives 2022, à Meyreuil comme dans toute la France. L'Insoumis avait cumulé 15,84% des suffrages le 10 avril dernier dans la cité. Les conversions des votes écologistes et socialistes ne sont pas non plus à négliger ce soir dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 4,73% et 1,25% au premier tour de la présidentielle. Soit un point de départ de 21,82% pour la Nupes pour ces législatives à Meyreuil.

16:30 - Que concluent les grandes tendances des législatives 2022 pour Meyreuil ? Les indications nationales des derniers jours auront probablement un écho sur les législatives à Meyreuil dimanche. Mais on ne pourra ignorer les spécificités locales. La majorité LREM-Ensemble est tombée très près de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%. Le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Meyreuil cette fois, s'achevait favorablement pour Marine Le Pen avec 31,49% des suffrages. En seconde position, se trouvait Emmanuel Macron à 22,69%, puis Jean-Luc Mélenchon à 15,84% et Éric Zemmour à 12,41%. Emmanuel Macron atteignait en revanche 27,85% des électeurs dans l'ensemble du pays, contre un peu plus de 23% pour Marine Le Pen et 21,95% pour Jean-Luc Mélenchon.

14:30 - À Meyreuil, l'un des enjeux majeurs de ces législatives reste l'abstention L'un des facteurs clés de ce scrutin législatif 2022 sera sans nul doute le taux de participation à Meyreuil. La guerre aux portes de l'Europe et ses conséquences sur les prix des matières premières sont capables de favoriser l'abstention à Meyreuil (13590). Il y a 2 mois, au second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 20,71% dans la commune. Le taux d'abstention était de 21,75% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour.

11:30 - À Meyreuil, les chiffres de l'abstention aux élections législatives 2022 seront un élément déterminant Pour comprendre le vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des scrutins passés. Pendant les élections législatives de 2017, le taux d'abstention avait atteint 59,2% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Meyreuil. L'abstention était de 53,13% au deuxième tour. Le premier tour de scrutin de ce 12 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? Pour rappel, au niveau du pays en 2017, le taux de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour.