Résultat de la législative à Mézériat : 2e tour en direct

15:30 - À Mézériat, la candidature Rassemblement National en tête

A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme du second tour des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. Les Républicains garderaient entre 40 et 65 sièges. Le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les chiffres à l'échelle nationale ont quelquefois tendance à dissimuler des réalités locales délicates, comme par exemple à Mézériat. A l'occasion du 1er round de l'élection législative, le 12 juin dernier, les électeurs de Mézériat ont plébiscité la candidature Rassemblement National qu'ils ont gratifiée de 25,72% des voix. Elle est arrivée devant les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Les Républicains qui reçoivent 17,89% et 17,09% des suffrages.