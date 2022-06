Résultat des législatives à Migné-Auxances - Election 2022 (86440) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Migné-Auxances

Le résultat des élections législatives 2022 à Migné-Auxances est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Vienne

Le résultat du premier round de l' élection législative à Migné-Auxances est tombé. À Migné-Auxances, les 4823 habitants inscrits dans la 1ère circonscription de la Vienne ont pris parti pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Lisa Belluco a obtenu 35% des voix. Elle devance Françoise Ballet-Blu (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Kevin Courtois (Rassemblement National) qui captent respectivement 31% et 14% des suffrages. Ce résultat ne concerne pour le moment que les électeurs de Migné-Auxances. Les électeurs de 35 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans cette circonscription électorale. Le niveau de la participation s'élève à 52% des électeurs figurant dans les listes électorales au sein de la commune au niveau de la 1ère circonscription de la Vienne.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Migné-Auxances Lisa Belluco Nouvelle union populaire écologique et sociale 32,56% 35,13% Françoise Ballet-Blu Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,17% 30,91% Kevin Courtois Rassemblement National 15,70% 14,09% Jérôme Neveux Union des Démocrates et des Indépendants 13,36% 9,95% Marie-Aline de Mascureau Reconquête ! 2,96% 3,01% Alexandre Giraudet Ecologistes 2,88% 3,17% Ludovic Gaillard Divers extrême gauche 1,62% 1,34% Corine Jarry Droite souverainiste 1,48% 1,58% Elise Farine Ecologistes 1,09% 0,77% Jeannot Assoumani Divers 0,18% 0,04% Idriss Laadnani Divers gauche 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Migné-Auxances Taux de participation 50,74% 52,35% Taux d'abstention 49,26% 47,65% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,78% 1,74% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,77% 0,75% Nombre de votants 40 888 2 525

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Migné-Auxances sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:57 - Du côté de la gauche, les 24,4% de Jean-Luc Mélenchon à Migné-Auxances regardés de près Une des questions clés de ces législatives, en France comme à Migné-Auxances, reste le résultat de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier avait cumulé 24,4% des suffrages il y a deux mois dans la cité. Mais il faut encore y ajouter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 6,66% et 2,03% au premier tour de l'élection présidentielle. La Nupes part donc avec un potentiel théorique de 33,09% à Migné-Auxances pour ces élections légilsatives. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Migné-Auxances ? Emmanuel Macron avait gagné la tête du vote à l'issue de la dernière élection à Migné-Auxances avec 32,06% des votes exprimés, au premier tour. Jean-Luc Mélenchon terminait à la deuxième place à 24,4%, devançant Marine Le Pen à 17,74% et Yannick Jadot à 6,66%. Les indicateurs nationaux des ultimes semaines viendront probablement remettre en question ces équilibres lors des législatives dans la commune dimanche, même si on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Et pour rappel, le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à atteindre un petit point juste avant la période de réserve, devant un Rassemblement national très proche, juste en dessous des 20%. 14:30 - Que retenir de l'abstention lors de la récente présidentielle à Migné-Auxances ? À Migné-Auxances, le taux d'abstention sera immanquablement un critère déterminant du scrutin législatif. La baisse du pouvoir d'achat serait notamment en mesure de détourner l'attention des électeurs de Migné-Auxances du vote. Au second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 75,49% des inscrits sur les listes électorales de la ville. La participation était de 78,76% au premier tour, c'est-à-dire 3 797 personnes. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017. 11:30 - À Migné-Auxances, les chiffres de l'abstention aux élections législatives seront un élément essentiel Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au premier round des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il faut observer les résultats des précédentes consultations politiques. Durant les dernières législatives, parmi les 4 755 personnes en âge de voter à Migné-Auxances, 52,16% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, contre un taux d'abstention de 47,02% au deuxième round. 09:30 - A quelle heure a lieu l'épilogue des législatives à Migné-Auxances ? La cité de Migné-Auxances ne couvre qu'une seule circonscription législative, de quoi faciliter le choix des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour glisser leur bulletin dans l'urne. 11 candidats se présentent pour cette élection législative à Migné-Auxances soit autant que dans les autres circonscriptions. Découvrez tous les résultats à compter de 20 heures ci-dessus.

Législatives 2022 à Migné-Auxances : les enjeux

Quelle sera l'issue des législatives à Migné-Auxances (86440) ? Elles auront lieu précisément les 12 et 19 juin prochains. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président des Français pourra-t-il s'appuyer sur cette ville pour avoir la majorité des députés de l'hémicycle ? Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 32% des votes au premier tour à Migné-Auxances, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ex-député européen et la fille du fondateur du Front National avaient obtenu 24% et 18% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de Migné-Auxances avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui confiant 69% des votes, cédant par conséquent à Marine Le Pen 31% des voix.