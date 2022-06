En direct

19:39 - Quel résultat aux législatives de Mirande pour la Nupes ? Jean-Luc Mélenchon avait atteint 19,51% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 2 bureaux de vote de Mirande le dimanche 10 avril dernier. Les transferts des suffrages socialistes et écologistes sont aussi à regarder de près ce 12 juin dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,53% et 3,59% au 1er tour de la présidentielle. Autrement dit un point de départ de 26,63% pour le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Mirande.

16:30 - Les enquêtes sondagières, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Mirande ? Les indicateurs nationaux des ultimes semaines auront probablement une résonnance à Mirande. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à descendre à 1 petit point ce vendredi soir (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), avec un Rassemblement national très proche, au-dessus de 19%. Avec 26,85% des suffrages, au premier round à Mirande cette fois, Emmanuel Macron avait obtenu la tête du vote à la dernière élection à l'Elysée. Marine Le Pen terminait à la deuxième place à 22,87%, devant Jean-Luc Mélenchon à 19,51% et Jean Lassalle à 9,25%. Pourtant, dans l'ensemble du pays, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à près de 28%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait juste en dessous de 22%.

14:30 - L'un des enjeux majeurs de ces élections législatives à Mirande reste la participation L'abstention sera indéniablement l'une des grandes inconnues des élections législatives 2022 à Mirande. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central en avril dernier. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 24,61% au sein de la ville, contre une abstention de 22,66% au premier tour. La situation géopolitique actuelle et ses répercussions en matière économique et énergétique sont par exemple capables de dépouiller les urnes de leurs électeurs à Mirande (32300).

11:30 - À Mirande quels étaient les chiffres de la participation à Mirande en 2017 ? Choisir son futur député n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée au premier tour des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. L'étude des élections précédentes est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville. En 2017, au moment des élections législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 48,89% au premier tour dans la commune à Mirande, à comparer avec un taux d'abstention de 42,06% pour le deuxième tour.