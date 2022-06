Résultat de la législative à Miserey-Salines : 2e tour en direct

19/06/22 18:09

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Miserey-Salines sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Miserey-Salines. En direct 18:09 - Des législatives prometteuses à Miserey-Salines pour le bloc de gauche La Nupes partait avec un potentiel de voix de 24,4% à Miserey-Salines avant le premier tour des élections législatives. Un chiffre correspondant au cumul des suffrages de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Les votants de Miserey-Salines ont pourtant accordé 18,29% de leurs suffrages à la Nouvelle union populaire écologique et sociale le dimanche 12 juin, pour la 1re manche de l'élection législative. De quoi offrir tout de même la deuxième place à la Nupes. 15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) en première position pour le 1er tour A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme du second tour des législatives. La Nupes menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Les Républicains conserveraient entre 40 et 65 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les sondages à l'échelle du pays cachent cependant des réalités locales complexes, comme par exemple à Miserey-Salines. Avec 34,97% des suffrages, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Miserey-Salines le 12 juin dernier pour le 1er round de l'élection législative. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale obtient 18,29% des voix. De son côté, la candidature Rassemblement National reçoit 17,99% des votes. 13:30 - La participation peut-elle encore baisser lors du 2ème tour des législatives à Miserey-Salines ? Afin de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Il y a 2 mois, pour le second tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 83,35% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 85,41% au premier tour, soit 1539 personnes. Plus de la moitié des votants ne s'est pas déplacée pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle au second tour cette année ? Le week-end dernier, 44,08% des inscrits sur les listes électorales de Miserey-Salines avaient refusé de se rendre aux urnes. 10:30 - Le verdict des élections législatives à Miserey-Salines se dévoilera ce dimanche soir ! L'élection se déroule depuis les premières heures du matin à Miserey-Salines et il n'est pas trop tard pour se lancer lors de ce 2ème épisode, puisque les bureaux de vote de la ville sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Pour rappel, seuls les finalistes qualifiés il y a 7 jours sont toujours présents pour la fin des législatives.

Résultats des législatives 2022 à Miserey-Salines - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Miserey-Salines aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription du Doubs

Tête de liste Liste Laurent Croizier Ensemble ! (Majorité présidentielle) Séverine Vezies Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Miserey-Salines - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Miserey-Salines

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription du Doubs

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Miserey-Salines Séverine Vezies (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 29,78% 18,29% Laurent Croizier (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,75% 34,97% Thomas Lutz Rassemblement National 17,82% 17,99% Michel Vienet Les Républicains 11,01% 13,27% Fabrice Galpin Reconquête ! 4,34% 6,23% Salima Inezarène Parti radical de gauche 3,90% 2,41% Marielle Pernin Ecologistes 2,87% 3,32% Candice Mallol Ecologistes 1,22% 1,11% Nicole Friess Divers extrême gauche 1,12% 1,21% Pauline Tournier Divers 0,87% 0,90% Doïna Courbaron Divers extrême gauche 0,33% 0,30% Célia Keck Régionaliste 0,01% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Miserey-Salines Taux de participation 49,58% 55,92% Taux d'abstention 50,42% 44,08% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,36% 1,18% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,68% 0,79% Nombre de votants 37 785 1 015

Le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Miserey-Salines est tombé. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a encaissé le plus de voix de la part des 1815 électeurs de Miserey-Salines de la 1ère circonscription du Doubs. Le taux de participation s'élève à 56% des habitants autorisés à fréquenter les urnes au sein de la commune pour la 1ère circonscription du Doubs, ce qui représente 1 015 votants. L'issue finale de l'élection législative à l'échelle de cette circonscription législative découlera du vote des électeurs des 91 autres communes qui la composent. Laurent Croizier a obtenu 35% des voix à l'échelle de la commune. Séverine Vezies (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Thomas Lutz (Rassemblement National) le suivent grâce à respectivement 18% et 18% des voix.

Législatives 2022 à Miserey-Salines : les enjeux

Les citoyens de Miserey-Salines prendront à nouveau la direction des bureaux de vote en 2022. Ils seront priés de contribuer aux législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Vers quelle candidature se tourneront-ils ? Les électeurs de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Lors de l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 35,9% des voix au premier tour à Miserey-Salines, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La présidente du Rassemblement National et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 20,1% et 15,4% des voix. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Miserey-Salines avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui conférant 66,7% des voix. Marine Le Pen avait récupéré 33,3% des suffrages.