Résultat de la législative à Montady : 2e tour en direct

19/06/22 18:13

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Montady sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Montady. En direct 18:13 - La 2e place à Montady pour le bloc LFI-PS-EELV La réserve de voix du côté des électeurs de gauche avant ces législatives à Montady se montait à 22,23%. Soit l'addition des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Pourtant, le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche a enregistré 19,71% des voix au 1er tour de la législative il y a une semaine dans les 3 bureaux de vote de Montady. Ce qui avait tout de même placé la Nupes en deuxième place. 15:30 - À Montady, la candidature Rassemblement National bien placée Au soir du premier tour de la législative, le 12 juin dernier, les électeurs de Montady ont plébiscité la candidature Rassemblement National à qui ils ont accordé 41,02% des bulletins de vote. Les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) recueillent 19,71% et 17,18% des votes. A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national pourrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. 13:30 - À Montady, l'enjeu majeur de ces législatives 2022 demeure l'abstention Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux législatives s'élevait à 57,36% au deuxième round contre 44,6% en 2012, lors du second tour de scrutin. Pour cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette commune, il faut observer les résultats des consultations politiques passées. Cinq ans plus tôt, durant les législatives, 41,76% des personnes en capacité de participer à une élection à Montady avaient pris part à l'élection au tour deux, en d’autres termes 1295 électeurs s'étaient rendus dans les bureaux de vote. 10:30 - Le second tour des élections législatives 2022 a débuté à Montady Si vous doutez encore des prétendants finalistes de ce deuxième épisode dans la seule circonscription de Montady, ne paniquez pas. Les 3 bureaux de vote ferment leurs portes à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la ville.

Résultats des législatives 2022 à Montady - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Montady aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription de l'Hérault

Tête de liste Liste Pierre Polard Nouvelle union populaire écologique et sociale Stéphanie Galzy Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Montady - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Montady

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription de l'Hérault

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Montady Stéphanie Galzy (Ballotage) Rassemblement National 28,13% 41,02% Pierre Polard (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,32% 19,71% Philippe Huppé Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,07% 17,18% Aurélien Manenc Parti radical de gauche 15,72% 7,78% Richard Vinuesa Reconquête ! 4,26% 3,23% Lewis Marchand Les Républicains 2,78% 4,42% William Rouanet Ecologistes 2,46% 1,96% Charles Salvaing Divers droite 2,44% 2,38% Régine Marquet Droite souverainiste 1,46% 1,47% Marie Bedu Ecologistes 0,83% 0,42% Céline Viala Ecologistes 0,43% 0,42% Véronique Chesnard Divers extrême gauche 0,09% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Montady Taux de participation 50,64% 45,11% Taux d'abstention 49,36% 54,89% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46% 1,38% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62% 0,55% Nombre de votants 50 113 1 454

Le ministère de l'Intérieur a officiellement proclamé le résultat de l'élection législative 2022 à Montady. Les habitants de Montady votant dans la 5ème circonscription de l'Hérault ont choisi la candidature Rassemblement National lors du 1er tour des élections législatives 2022. Ces données ne reflètent cependant pas la réalité des votes au niveau de la 5ème circonscription de l'Hérault, 140 autres communes contribuant aussi au résultat de la législative dans cette circonscription. Stéphanie Galzy a effectivement raflé 41% des suffrages dans la commune. Pierre Polard (Nouvelle union populaire écologique et sociale) recueille 20% des voix. A la troisième position, Philippe Huppé (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) glane 17% des votes. L'abstention atteint 55% des citoyens habilités à se rendre aux urnes au sein de la commune à l'échelle de la 5ème circonscription de l'Hérault (soit 1 772 non-votants).

Législatives 2022 à Montady : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Montady (34310) ? Elles auront lieu très exactement les 12 et 19 juin 2022. Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 41% des suffrages au premier tour à Montady, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à un second mandat et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 18% et 15% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Montady avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui accordant 65% des votes. Emmanuel Macron avait obtenu 35% des suffrages. Les habitants de cette ville se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée à l'image du premier tour de la présidentielle ?